Cuánto daría yo por decir, como Jesús ante el féretro del hijo de la viuda de Naim o de la hija de Jairo, esa misma expresión ante el féretro de ese niño, Álex, que con apenas nueve años muere víctima de la sinrazón humana en Lardero, la Rioja. Lástima que mi fe sea tan pobre, pero a pesar de ello sigo creyendo en la humanidad, no creo que seamos tan inhumanos. Quiero pensar que estos actos aislados, aunque cada vez más frecuentes, son fruto de un cúmulo de circunstancias que entre todos hemos de analizar y afrontar. Más allá del dolor y la rabia, la impotencia y la frustración, la culpa, ... hemos de pararnos y pensar, profundizar seriamente dejando a un lado todo aquello que nos pueda condicionar para hacer una valoración que nos ayude a prevenir y evitar situaciones tan dramáticas. Quizá tengamos claro que el último responsable es quién ejecuta la acción, ahora bien, ¿qué parte de corresponsabilidad tenemos quienes de una u otra manera entretejemos las mimbres de este mundo en el que vivimos?

Hablar por hablar, opinar sin conocimiento de causa se nos da a todos muy bien. Meternos en la situación, sentir el dolor y la tristeza, vivirlos en primera persona, eso es otra cosa. Es imposible ponerse en el lugar del otro, pero tratemos por un momento de acompañar a todos los protagonistas de este doloroso suceso. No es fácil ¿verdad? Quizá nos parezca razonable unirnos a la familia en “el ojo por ojo, diente por diente”, pero sabemos que esa solución nos llevaría a un mundo de ciegos y desdentados. Nos situaría a la misma altura del fango y la miseria más inhumana. No es tampoco cuestión de quedarnos cruzados de brazos y aceptar con resignación estos hechos, dejando correr el tiempo y hasta la próxima vez, en la que volveremos a llenar páginas de sucesos y los programas mal llamados del corazón.

El sistema no funciona, el método hace agua, la psiquiatría no llega, los medios son escasos, las respuestas son tardías, la legislación vigente no da más de sí, ... el ser humano se confunde. Quizá sea una de las etapas históricas donde más leyes y normas existan, pero desgraciadamente sólo sirven para saltárnoslas. Quizá estamos quemando energías, tiempo y dinero en dar respuesta a problemas que nosotros mismos generamos para justificar fondos y subvenciones. Creando organizaciones y organizadores a fondo perdido que no aportan nada, mientras junto a nosotros los problemas reales existen y miramos hacia otro lado. Basta ya, al pan, pan y al vino, vino y “si no tenemos para pan no podemos comprar estampitas”. Para salir en la foto vale cualquiera, pero antes de la foto hay que sudar la camiseta. La salud mental es algo que hemos de afrontar con seriedad y con medios. Dejémonos de financiar y vender humo, hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Hay muchas vidas en juego.