Solidaridad antivirus

Le podría escribir hoy sobre el fin de las restricciones, la tercera dosis de la vacuna, la sangría de la luz o sobre la explosión de gentes que han llenado las calles de la ciudad en los días de feria. Podría ocupar este espacio con las lluvias, la tarde de Morante o la vuelta del público a los estadios. Todo me daría para mucho y sin embargo ahora lo considero muy poco, si lo comparo con la experiencia que viví el miércoles en la gala de Cruz Roja de Salamanca.

Una vez más, la organización que siempre está ahí para tender la mano a los que más lo necesitan, nos reveló que no hay pandemia que pueda con las buenas personas, ni virus que acabe con la solidaridad. Gracias a ellos hemos podido conocer a Eusebio, que a sus 90 años lleva décadas trabajando por la salud mental y por la inserción social de estos enfermos. A Inés, una voluntaria que ha acompañado a pacientes de Leucemia durante la pandemia. A Nuria, que ha cosido 1.200 mascarillas para conseguir dinero para los enfermos de ELA. A Manuela, Diamantina, Antonio y Maricarmen que han conseguido comida para los más necesitados. A los voluntarios del barrio del Oeste que han llevado la compra a los mayores que no podían salir de casa. A Sergio, que ha recaudado dinero para comprar EPIs a los sanitarios. A Andrea, la enfermera que ha puesto en contacto a los enfermos con sus familias cuando no podían visitarlos. A María que trabaja en Tanzania con las viudas Masái y ha creado escuelas para sus hijos. A Carlos, que ha atendido las necesidades de los mayores con sus vídeos. A un grupo de médicos y médicas jubiladas que se han reincorporado para ayudar a sus compañeros a luchar contra el virus. Al equipo de Pediatría y al matrón de Ciudad Rodrigo, que han dado sus clases de preparación al parto de forma telemática y a las hermanas Mayka y Rosa, que han ofrecido sesiones gratis de forma on-line para hacer más llevadero el confinamiento. También a las empresas que han donado comida al Banco de Alimentos y a otras que han ofrecido un punto de descanso y comida a los transportistas que cargaban con lo básico a través de unas carreteras desiertas. A los vecinos de las Villas y a los niños de los colegios María Auxiliadora de Béjar, Filiberto Villalobos y Miguel de Cervantes de Guijuelo y a los del Teresa de Jesús de Salamanca, que han desarrollado decenas de sus iniciativas solidarias. Y a la Asociación Asapar que lucha por integrar a los discapacitados en el medio rural.

Todos ellos se merecen hoy más que nadie este espacio y el altavoz del reconocimiento público de sus gestos. La solidaridad es el mejor premio para quienes necesitan ayuda. Ahora que la pandemia impone la distancia, sus ejemplos nos acercan a lo mejor del ser humano.