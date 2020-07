Sánchez en Bruselas: esto son lentejas...

Supongo que Pedro Sánchez se habrá caído del burro ya y habrá constatado la dura realidad a la que se enfrenta tras los encuentros que ha mantenido con algunos de sus colegas durante los últimos días. Y la realidad, de la que debemos ser conscientes todos, es esta: España acude a Bruselas, a la Cumbre Europea que comienza hoy, a pedir, sin contrapartidas que ofrecer y, por lo tanto, nos tocará tragar con lo que nos impongan. Le guste, o no, a Sánchez y, de rebote, a los españoles. La cosa es muy sencilla: vamos a pedir dinero y apoyo y nos impondrán condiciones, que serán más o menos duras, dependiendo de lo que consigan sacar adelante los Estados mal llamados “frugales”, a los que yo denomino “ahorradores” o como “el eje del mal”, que están encabezados por Holanda, y con Suecia, Dinamarca o Austria como miembros declarados del mismo.

Es evidente que los componentes del “eje del mal” tienen en el punto de mira a España e Italia. Sin embargo, se da un factor adicional que nos perjudica más a nosotros. Se quiera ver, o no, el actual Gobierno de España está formado por “los socialsanchistas” y los comunistas de Podemos. Y hablar de comunistas en Bruselas, y especialmente en todos los países del centro y del este de Europa, comenzado por la propia Alemania, provoca sarpullidos. Ahí va un ejemplo: la propia canciller Merkel procede de la Alemania que fue comunista y que estuvo sometida a la dictadura correspondiente durante más de cuarenta años. Pero es que pasó lo mismo con Polonia, Hungría, Rumania, la Republica Checa... Hablar en estos países de comunismo es “mentar la bicha”. Y eso hace que se pongan en guardia, por lo que pudiera suceder. Este, el de la presencia de comunistas en el Gobierno español, es un hecho que aquí se puede considerar normal, pero que por ahí fuera genera una honda preocupación y bastante desconfianza.

Y ya se sabe que, cuando vas a pedir un crédito o una ayuda, el hecho de generar desconfianza no es la mejor tarjeta de visita precisamente. Y así es como están las cosas hoy, cuando los jefes de Estado y de Gobierno de la UE comienzan su Cumbre para intentar alcanzar un acuerdo sobre el Marco Presupuestario 2021-27 dotado con cerca de 1,1 billones de euros y sobre el Fondo de Recuperación, para el que se quieren destinar 750.000 millones de euros. Tanto si se alcanza un acuerdo hoy, como si se convoca una nueva reunión, llegará un momento en el que dirán a Sánchez aquello de: “estas son lentejas, si quieras las comes y, si no, las dejas”.