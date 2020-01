El roscón de Reyes tiene su origen en el siglo II a. C. cuando se celebraban “Las Saturnales”, un festejo pagano en honor a Saturno, el dios de las cosechas. ... Un siglo más tarde, a esa misma “torta” se le incluyó un haba, símbolo de la prosperidad y la fecundidad en aquel momento. Pero si nos preguntamos dónde está el origen ibérico de la tradición del roscón de Reyes, podemos decirles que D. Julio Caro Baroja recoge, en su obra “El Carnaval”, dos testimonios del siglo XII sobre el roscón de Reyes o el Rey de la Faba. El primero corresponde al Reino de Navarra, donde en 1361 se designaba Rey del Faba al niño que encontraba el haba en el roscón, como en la actualidad; el segundo testimonio corresponde a Ben Quzman, poeta andalusí, quien en su Cancionero describe una tradición similar con una torta, hallón o hallullo vocablo que permanece en Granada, en el año nuevo, que contenía una moneda. Tradiciones ambas que se han conservado durante siglos. Lo que nos queda muy claro es que esta tradición está anclada a nuestra tierra desde hace mucho, mucho tiempo.

Este ojo que observa se pregunta cuáles serán este año las sorpresas del “roscón español”. Las preguntas que se nos plantean son varias. En la actualidad, entre los regalos habituales solemos encontrarnos una figurita de un rey, ¿a quién le tocará el rey? Interesante cuestión, tal vez dependerá del comensal pues no tiene el mismo valor para un monárquico que para un republicano. El problema es que si están sentados al banquete una gran mayoría de republicanos, la figurita regia puede que quede exenta de valor, con lo que nuestro roscón carecerá de corona y eso a los niños les gusta poco, pues el día de Reyes todos quieren portar corona. Y sino pregunten en Gil cuántas señoras piden dos o tres coronas por roscón, dependiendo de la prole que tengan hijos o nietos. Todo menos discutir por la corona. Otro de los regalos habituales suele ser una llave. Pues imagínense al que le toque la llave, será el dueño del cofre. No me digan ustedes que no va a ser interesante saber quién tendrá la llave maestra que abre todo. Pero también entraña una honda preocupación, la llave es la clave del contenido del cofre y no es lo mismo ser celoso de su contenido, que ser un derrochador descerebrado del mismo.

Pero lo más esperado es el “haba”, quién será el afortunado de encontrar el ansiado “haba”. Y por qué se preguntarán, el haba representa la prosperidad, la buena cosecha, el futuro...

Y yo les pregunto ¿alguno de ustedes está seguro de que en éste roscón del Rey Faba del 2020, el confitero ha metido el deseado regalo? Ya saben que yo soy muy poco pesimista, que soy más de las del vaso medio lleno, pero en esta ocasión hemos o nos han cocinado un roncón de dificilísimo consumo aunque una de dos, o nos sorprende “ad infinitum” para bien, o nos regalan el más grande e incomestible roncón de Reyes que nos hayamos llevado a la boca los españoles.

Se lo diré el en roscón del 2021 si Dios quiere. Mientras tanto que los Reyes Magos les traigan muuuchas cosas.