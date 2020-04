Retales, chapuzas y pastiches “made in Planas”

Retales, chapuzas y pastiches; remiendos, tapujos y parches; todo funciona a pegotes, qué carnaval, qué pitote, vaya chapuza que hay”. Así comienza la letra de una canción, un chotis para ser exacto de Luis Eduardo Aute, que nos acaba de dejar, y que viene al pelo para resumir la situación actual protagonizada por este Gobierno formado por los socialistas de Sánchez (sin que los otros socialistas levanten la voz, toda sea dicho) y los comunistas de Unidas Podemos de Iglesias. A esta dinámica general del Ejecutivo no escapan en el Ministerio de Agricultura dirigido por el desaparecido y censor Luis Planas. Ahí va el último ejemplo. Hoy hace dos semanas, desde este departamento anunciaron ayudas para el sector del ovino y caprino con el fin de hacer frente a la situación de crisis en los animales más pequeños debido al cierre de la restauración; hace dos semanas, el censor Planas y su equipo anunciaron que ese Real Decreto se tramitaba por la vía de urgencia; hace dos semanas anunciaron que la distribución del dinero se haría de una determinada manera. Pues bien, dos semanas después, el Real Decreto todavía no está listo, a pesar de que era urgente; dos semanas después del anuncio, todavía no se conoce cuando se aprobará; dos semanas después, se proclama que el sistema de reparto del dinero no será el anunciado quince días antes y que ya no llegará a los que iba a llegar, sino a otros. “Retales, chapuza y pastiche”.

Y la segunda parte de lo anterior: ¿cuándo recibirán los beneficiarios “el dinerín”, ya sean ganaderos o tratantes? Pues ahí surge, no lo bueno, sino lo malo, por no decir lo peor, porque “el dinerín” no llegará al bolsillo de sus destinatarios hasta los últimos meses de este año, a la vista del procedimiento elegido. Y eso si las Administraciones corren y se dan prisa. Y eso, porque las ayudas eran urgentes y el Real Decreto se está tramitando por la vía de urgencia. No quiero pensar, lo que hubiese sucedido en caso de habernos encontrado ante una situación normal. ¡Pobres ganaderos de ovino y caprino, entre otros, que además de verse afectados por la crisis del coronavirus, deben soportar la incompetencia, desidia y dejadez de los responsables del Ministerio de Agricultura con el censor Luis Planas a la cabeza! Andan tan ocupados en las operaciones de imagen al estilo de las protagonizadas por Iván Redondo, para engañar y confundir a los administrados, en este caso de los ganaderos de ovino y de caprino, que se olvidan de lo principal, que no es otra cosa que hacer una gestión lo más eficaz posible. De vergüenza. Ya lo dice la canción: “retales, chapuza y pastiche; remiendos, tapujos y parches; todo funciona a pegotes, qué carnaval, qué pitote, vaya chapuza que hay”. Y eso siendo muy suave.