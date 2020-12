Baltasar Gracián dijo en 1601: “Es triste no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos. Porque quien enemigos no tiene, señal de que no tiene talento a quien haga sombra, ni carácter que abulte, ni valor que le teman, ni bien que le codicien, ni honor que le murmuren, ni razón alguna que le envidien”. De ser cierto este adagio, a nuestra Corona le sobrarían motivos para alegrarse.

Leo la prensa y veo que el último monotema es que D. Juan Carlos no declaró a Hacienda las comisiones que cobró por mediar en contratos para empresas españolas. Moralmente está mal pero, a fin de cuentas, trajo divisas y algo de prosperidad a España. No como la grey que nos gobierna, que sólo sabe arruinar negocios.

Resoplo y sigo leyendo las noticias “menores”. Las tropas de la chilaba y la espingarda continúan con su desembarco como si Canarias fuera Normandía; veo las fotos de españoles mendigando comida en Cáritas mientras los fornidos “refugiados” son alojados en hoteles de cinco estrellas y, en las páginas salmón, se analiza la sistemática destrucción del residual tejido productivo que nos quedaba.

Cansado de tanta basura salgo a pasear y veo cientos de lazos naranjas decorando las fachadas de los colegios. El estropicio al futuro de nuestros hijos ya se ha consumado. Han arrinconado la fe, el idioma, las costumbres y los valores que nos definían como nación. ¿Y lo único que llena los titulares es cuánto pagó o dejó de pagar Juan Carlos a Hacienda? ¿En serio?

¿Qué prosperidad ha generado el moños? Para su serrallo de chaperos y abarraganadas mucha pero, que yo sepa, no ha logrado que ninguna multinacional venga a invertir. ¿Y Sánchez? Este nos prometió el oro y el moro. Sólo nos falta el oro. Quizás Echebot, junto al billetero, está negociando el traslado de alguna fábrica de piojos a nuestra tierra.

Prefiero no seguir por ahí que ya me noto en las venas el inminente borboteo del plasma.

Parafraseando a D. Lope: bien mirado, ¿qué me han hecho los Borbones a mí?

Desde luego que no voy a escandalizarme porque Juan Carlos tenga más amantes que Julio Iglesias pues, desde Enrique de Borbón (1572), la real poligamia es una institución.

De acuerdo, a la Montero lo que es de la Montero, pero ¿quién va a querer contribuir gustoso en un estado que al mileurista le sopla más de la mitad del sueldo en impuestos; en el que hacerse autónomo es una penitencia de pagos, tasas y cobros; en el que morirse sale más caro que vivir y en el que sacos de millones se dilapidan a diario en concejalías, asesores, aviones, jamones, asistentes, cenas, putas y canonjías varias...?

Quid pro quo. Mientras el Estado no le dé a los españoles -sean vulgo o señores- aquello por lo que tributan siempre habrá motivos para defraudar.