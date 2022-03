DESPUÉS de las versiones tuiteras de muchos entendidos, ya no tengo ni la más remota idea de si Putin es comunista o no. Es presidencialista, impone reglas y hace lo que le da la gana, incluso se perpetúa en el poder; pero a lo menor no es exactamente comunista como los asesinos Lenin y Stalin, sino imperialista..., aunque su imperialismo se supone que empieza ahora, con la invasión a Ucrania y su advertencia a otros países de que si no se comportan y se mantienen alejados de la UE y más aún de la OTAN, serán convenientemente dominados. Las redes se incendian diciendo que el Partido Comunista de Rusia es la oposición de Putin, pero él se reconoce comunista en cientos de declaraciones. Da igual, tampoco se trata ahora de creer las declaraciones de los políticos y menos aún si son sátrapas y hacen lo que les da la gana en sus estados. Como Lenin, Stalin o Hitler. Y como Putin. ¿Qu ahora los defensores del trasnochado comunismo quieren justificar su ideología diciendo que Putin es lo más alejado al comunismo que se puede encontrar en el planeta tierra y que lo que es Putin es un nacionalista de derechas? Pues que lo llamen X y lo despejen. Los expertos señalan cinco países comunistas que son China, Cuba, Laos, Venezuela, Corea del Norte y Vietnam. ¿Qué países apoyan a Rusia en su invasión? Pues los que forman la Organización del Tratado de Seguridad (la alianza colectiva creada tras la caída de la URSS), pero también Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán y Siria... Y la China que se calla, para no liarla o tal vez buscando su espacio de hegemonía, pero que evita llamar al movimientos de Putin “invasión”. ¿Que Cuba y Venezuela son comunistas pero que Nicaragua, Irán y Siria son otra cosa? Pues para mí que son todos los mismos perros con los mismos collares. Estados donde el mandamás y sus secuaces en nombre del pueblo o sin ni siquiera justificarse a sí mismos con esa premisa, lo mantienen sin ninguna libertad. Con todo, no sé si por tradición rusa o por qué (porque insisto en que ya ha salido media izquierda a desmentir el comunismo de Putin), el ministro Garzón, contraviniendo las declaraciones del Gobierno del que forma parte, se mostró contrario a las sanciones a Rusia/Putin ¿Motivo? Pues supongo que por el mismo que Monedero es incapaz de condenar la invasión de Ucrania. Lo que pasa en Rusia es que un pirado ha decidido que al país que él mandata no lo va a rodear ni Dios y que si para eso ha de invadir de uno en uno a los que tiene cerca lo hará, porque no respeta. Me da igual el color del pirado en cuestión, porque a todos los sátrapas (incluso a los previamente libertadores) se les destiñen los colores en cuanto llegan al poder.