¡Pobres toros de lidia!

Hay incongruencias e incongruencias. El Parlamento Europeo ha votado a favor de que los toros de lidia no puedan recibir ayudas de la PAC vinculadas a la producción, las llamadas ayudas acopladas. A la hora de escribir estas líneas estaba pendiente de votación otra enmienda para ver si este tipo de ganaderías tan importantes en la economía agraria de la provincia de Salamanca podían percibir, o no, los apoyos vinculados a la política del desarrollo rural. Hasta ahí la primera parte de la noticia que llegaba pocas horas después de que el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) alcanzase un acuerdo sobre la nueva PAC, que se aplicará a partir de 2023, para hacer que esta sea más “verde” y primar métodos de producción más extensivos y respetuosos con el medio ambiente.

La verdad es que se puede estar de acuerdo, o no, con la llamada fiesta nacional y con que se mate a este animal en las plazas de toros. Esa es una opción de cada uno. Ahora bien, lo que no admite duda es que, si hay una forma de cría ganadera extensiva y respetuosa con el medio ambiente esa es la que tiene como protagonista al toro de lidia y a los ganaderos titulares de esas explotaciones. Esa actividad está basada en la dehesa, la vida al aire libre y los animales pastando durante cuatro o cinco años a sus anchas, con unas grandes superficies por cabeza, que ya quisieran para sí el resto de especies, tanto de vacuno como de ovino, porcino y no digamos los pollos, gallinas y conejos. De ahí la incongruencia de lo sucedido en apenas veinticuatro horas: por un lado, los ministros alcanzan un acuerdo sobre la nueva PAC para hacerla más verde y respetuosa con el medio ambiente, que ahora debe ser objeto de pacto con los eurodiputados, y, al mismo tiempo, estos últimos votan a favor de no conceder ayudas a los ganaderos y toros de lidia, a pesar de ser el ejemplo más evidente de cría extensiva y respetuosa con el medio ambiente.

Es verdad que se puede argumentar que estos animales van a terminar en una plaza, muriendo a manos de un torero y que este hecho va contra la política a favor del bienestar animal, que también es una de las preocupaciones en la UE. En este aspecto se puede entrar a discutir. Pero lo que no admite discusión es que la cría del toro de lidia es la más extensiva y respetuosa con el medio ambiente que se da hoy en día y que este es el objetivo prioritario de la nueva PAC. Estamos, por lo tanto, ante una gran incongruencia.