Lo de Luis Planas y los responsables del Ministerio de Agricultura (todos y todas), unos por acción y otros por omisión, es de aurora boreal. Hace más de un mes que se sabe que Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, iba a inaugurar, como así sucedió, Salamaq. A pesar de ello, cuando a finales de la semana pasada se facilitó desde el citado Ministerio la agenda semanal del “desaparecido” Planas, se incluyó para el jueves 5 de septiembre un párrafo que decía textualmente “12:30.- Salamanca. Luis Planas inaugura ‘Salamaq 2019’, Feria del sector agropecuario. Recinto Ferial de Salamanca. N-620, Km.246”. Una de dos: o los responsables del Ministerio son unos ignorantes de tomo y lomo de las normas que deben respetar o tienen una falta de vergüenza y una cara que se la pisan. O las dos cosas a la vez.

Según la normativa vigente del Estado, que deben conocer y respetar en el Ministerio de Luis Planas, sobre lo que en protocolo se llama “precedencias de autoridades en los actos en el territorio propio de una Comunidad Autónoma”, en el puesto 13 figura el presidente de Gobierno de la Comunidad Autónoma, en el caso que nos ocupa actualmente Alfonso Fernández Mañueco, en el puesto 14 estarían los vicepresidentes del Gobierno y en el 15 los ministros. Dicho de otra manera, que ayer el cargo más importante y, por lo tanto, el que inauguraba la Feria, era el presidente de la Junta de Castilla y León, y después iría el ministro “desaparecido”, que se cayó del cartel el día antes. Más claro: Planas no inaugura, sino que, como mucho, “asiste al acto de inauguración”.

No contentos con eso, el equipo de Planas perpetró otra más gorda, porque, cuando el miércoles por la tarde enviaron las previsiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el jueves 5 de septiembre, es decir, ayer, incluían el siguiente punto: 12.30.- Salamanca, Fernando Miranda inaugura ‘Salamaq 2019’, Feria del Sector Agropecuario”. Y Miranda no es ministro siquiera, sino secretario general, que no es poco, pero que es mucho menos que un presidente de Comunidad Autónoma en su territorio. Vamos a ver si se enteran el “desaparecido” Planas y su banda de mariachis y palmeros: que el que inauguraba es Alfonso Fernández Mañueco y el resto son acompañantes. Puede parecer un tema menor, pero no lo es. Porque es una señal de la falta de respeto que el ministro y todo su equipo, por acción o por omisión, tienen por la persona que representa a los ciudadanos de Castilla y León y, por lo tanto, a todos ellos. Y eso son palabras mayores. Y es que Planas, además de no venir, ha osado imponer quién inaugura. Supongo que pedirá perdón.