SEÑORES y señoras (o señoras y señores, no vaya a ser que alguien se moleste), niñas y niños (que así parece que no se molesta nadie) ¡Pasen y vean! Bienvenidos al maravilloso mundo del circo. Porque vaya circo que tenemos montado. Porque si los políticos no tenían bastante, ahora han decidido dar el triple salto mortal. Sin red. Bueno, dejemos claro que con todo esto los únicos que nos la podemos pegar somos nosotros, los ciudadanos.

Como todo va tan bien en España, como no tenemos ningún problema, como va todo como la seda, ahora lo que mejor nos viene es dinamitar las comunidades autónomas a base de mociones de censura. Porque Ciudadanos quiere hacer como que pinta algo a nivel nacional, ahora que cada vez parece más que es el nuevo UPyD, porque Sánchez tiene mucho que distraer para que no nos centremos en su desastre de gestión del país, en un momento en el que no podemos negar que lo ha tenido muy complicado, porque Podemos se está desgastando al ser parte del Gobierno y el principal partido de la oposición al mismo tiempo... Por todo esto, o por algo totalmente distinto que no llego a comprender, el caso es que nos vuelven a meter en jardines sin que tengamos culpa ninguna.

Pero, y es una de las pocas veces que la palabra pero va seguido de algo positivo, la excepción confirma la regla. “Toda la Galia está ocupada por los romanos... ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor”. Justo en el momento en el que los móviles saltaban con las alertas de los medios de comunicación de una moción de censura aquí, elecciones anticipadas allá... Justo en ese momento Carbayo y Suárez (PP y Cs de Salamanca) subieron una foto juntos en el balcón del Ayuntamiento en las redes sociales, con el mensaje: “Leales a Salamanca, seguimos trabajando juntos por todo lo que importa, mirando al presente y al futuro desde la unidad. Salamanca está por encima de todo”. La frase perfecta en el momento perfecto.

De verdad tengo la sensación de que el proyecto de Ciudadanos tiene fecha de caducidad, pero tengo pocas dudas de que los miembros de este partido que están en el Ayuntamiento sean válidos y necesarios. Ojalá el tándem Carbayo-Suárez dure muchos años. Y yo que lo vea, claro.