Ya tenemos a todos aquí, a todos los presidentes de las Comunidades Autónomas. ¿Todos? No, claro que no, Pere se ha quedado en su casita. Total, si él ya ha conseguido llevarse la “mojoná”, para qué va a salir de su país imaginario y pisar el territorio que le provoca sarpullidos solo de nombrarlo. Para Pere decir España es como decir Voldemort en la saga de Harry Potter. Da yuyu. Los tenemos a casi todos aquí con Súper Pedro a la cabeza (creo que no soy al único al que le recuerda más a Súper López que a Clark Kent, si se deja bigote lo borda). ¿Qué pinta aquí Pedro Sánchez? Pues por un lado posar para las fotos: lo que le gusta a él un posado. Nada que aprender de Ana Obregón en sus buenos tiempos. Y por otro lado, asegurarse de que vascos y catalanes le sigan prestando los balones para que él juegue su partido. El caso es seguir tocándonos las pelotas (uy, lo que he dicho).

Y es curioso que precisamente en el mismo lugar donde hace unos días (o unos siglos) se pactó el viaje más trascendente de la historia de España, el de Colón, sea donde pueden llegar a la decisión de que no vayamos a ningún lado. Que nos quedemos todos quietos, y no llevemos las miserias de unos a otros. Por lo menos a mí me lo parece.

No sé tú, pero al menos yo, creo que realmente esta reunión va a valer de muy poco. Que está todo el pescado vendido, que todos quieren hablar de su libro y nadie va a comprar el de otro. Incluso Fernández Vara ha comentado que él ya sabía lo que se iba a decir en la rueda de prensa posterior (sí, sí, posterior, no me he confundido) a la cumbre. Alucinante.

Claro, si Sánchez está buscando su cuota de protagonismo (como siempre) en nuestra ciudad, Casado no va a ser menos. Ya ha trascendido que esta noche celebrará una cena con los suyos en un magnífico lugar en la plaza mayor más bonita del mundo. Y yo me alegro por el dueño del local en particular, y por la hostelería de Salamanca en general. Pero ¿es el mejor momento para dejarse ver en este tipo de eventos, para reunirse a plena vista compartiendo mantel cuando tenemos la espada de Damocles de un nuevo cierre? Pues la verdad es que no lo sé. Eso sí, ahí el que sale ganando es Revilluca, que ha cerrado los interiores de todos los locales hosteleros de Santander y aquí se puede desquitar, pero por favor, que alguien le esconda los puros, no la volvamos a tener liada.

Eso sí, con todo esto en lo que salimos ganando es que Salamanca va a estar presente en todos los medios de comunicación. Aunque solo sea por eso ¡Bienvenidos!