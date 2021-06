OPA del PP a C’s ¿para qué?

Con las acciones de Ciudadanos cotizando en valores residuales, alguien podría aventurar, no sin cierto criterio, que es el momento de una OPA del PP a los que todavía, en Castilla y León, sobreviven a la aventura política de un tal Albert Rivera. El pez gordo se come al pequeño, así lo marca la teoría de la evolución, pero Sir Charles Darwin no pudo introducir la variante política, y eso cambia todo.

Es cierto, y no hace falta rascar mucho para encontrar quién lo confirme, que los populares llevan tiempo cortejando a sus vecinos de acera ideológica. El tamaño del flirteo va desde lo más refinado, con mesa-mantel-vino del caro, al escarceo tipo Sánchez-Biden, contrarreloj en pasillo. Todo depende de la alcurnia, abolengo y tirón electoral del político a conquistar. Algunos han dado ya el ‘Sí, quiero’, entregados, el problema para ellos es que puede que el pretendiente sea ahora quién se eche para atrás.

Los populares de Mañueco viven un momento dulce, ‘ayusizándose’ día a día, desde el 4 de mayo, con raciones semanales de desescalada y sin un gran desgaste por la gestión durante la pandemia. La vacunación y los visos de recuperación que promete el verano les disparan hacía una posible mayoría absoluta en las Cortes, y no parece que la cosa vaya a cambiar mucho en el corto plazo. Así que la pregunta lógica es ¿para qué necesita el PP fichar a políticos de Ciudadanos? La formación está en deriva apocalíptica y las encuestas cuestionan su tirón electoral, así que, más que aportar, bien se podría concluir que restan, y mucho. Para empezar, por qué habría que buscarles un hueco en el laberíntico entramado de cargos del PP de Castilla y León. Ahí están demasiados gallos como para meter el espolón. Después del revolcón electoral de hace dos años, hay mucho ‘popular’ que ha pasado su particular travesía del desierto y no va compartir la palmera y los dátiles con los recién llegados, tampoco el agua.

A los ‘naranjitos’ les queda aquello de susto o muerte. Secundar la profecía parlamentaria de David Castaño, quién clamó su ‘déjenos morir en paz’ ante los ataques del socialista Tudanca o resistirse a su defunción política, cual aldea irreductible de galos, y ampliar la larga nómina de partidos políticos para rentabilizar la cosecha de cuatro años en el gobierno de Castilla y León. Así que ojo al posible PIE (Partido de los Igeístas Españoles) con el que darían la patada a la marca de Ciudadanos para tratar de recomponer el panorama político de la comunidad. Desde ahora a entonces, una eternidad política, dos años, así que, de momento, lo que toca es darse mimos y cariños allí donde PP y Cs comparten gobierno (véase Ayuntamiento de Salamanca). Cuando lleguen las estrecheces en los sillones y las listas será tiempo de comprobar si algunos ‘ciudadanos’ mantienen su cotización en positivo, o si caen en su particular crack del 29.