O no hay piloto, o está loco

Este comienzo de curso entendido en sentido amplio, político, educativo, social, económico, se presenta caótico. Mira que ha habido unos cuantos meses para preparar el inicio de la actividad académica, desde la primaria hasta la enseñanza universitaria, pero no se ha hecho, ni gran cosa, ni pequeña cosa, mientras reina el caos total. ¿Cómo es posible que haya sucedido? Pues el Gobierno Central ha estado desaparecido hasta hace unas pocas horas y entre los autonómicos no ha habido coordinación y ha predominado el “sálvese quién pueda”. El verano se debe dar por perdido en sectores claves para la economía española, como es el de los servicios y especialmente el turismo y el transporte; el problema es doble, porque la que se ha perdido es la temporada más importante del año a efectos del número de visitantes y del gasto de los mismos.

Otra vertiente de la mala situación económica, que me parece no se ha manifestado en toda su crudeza todavía desgraciadamente, es la frustración porque no se nota que las ayudas y apoyos lleguen a sus destinatarios, contrariamente a lo que sucede en otros países de nuestro entorno, miembros de la UE y también del club del euro, como es el caso de Alemania. Aquí venga a anunciarse apoyos, no sé cuántos miles de millones de euros para los más variados objetivos y destinatarios, sean personas físicas, familias, autónomos o empresas, pero nadie ve ese dinero. Por un lado, hace falta inyectar fondos en el sistema; por otro, el Banco Central Europeo ha decretado una especie de barra libre, pero resulta que ese dinero no llega al destinatario último del sistema en nuestro país ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo mal y quién es el responsable de esta mala gestión?

Como he escrito en anteriores ocasiones, se nos ha vendido a bombo y platillo lo de los 140.000 millones de euros que nos corresponderían del Fondo de Recuperación aprobado hace poco más de un mes en la Cumbre Europea. Sin embargo, no están seguros ni mucho menos. Para que llegue ese dinero España se lo tiene que “currar” presentando los planes correspondientes enfocados sobre todo a “lo digital” y “lo verde”. ¿Hemos avanzado algo en estas últimas semanas? Me temo que no, y eso que el tiempo y los plazos apremian, porque Bruselas nos tiene que aprobar los planes, luego hay que ejecutarlos, a continuación nos deben dar el visto bueno a esa ejecución y, solo entonces, nos llegará el dinero en su totalidad. Para no seguir con la relación de problemas y situaciones lo resumo con la siguiente imagen: tengo la sensación de que, o bien no hay piloto, o bien el que hay está loco. Y no sé qué es peor. Y eso por no entrar en la situación sanitaria.