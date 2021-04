Nuevo Diccionario Pancomunista

HAY una pequeña, pero gran diferencia, entre trabajar para los pobres y vivir a costa de los pobres. Los comunistas viven de los votos de los pobres, pero no se remangan y van a ayudar a los comedores de Cáritas. No les interesa erradicar la pobreza pues, si no hubiera pobres, ¿quién erradicaría su pobreza? Son mendigos del sufragio; multimillonarios del socialismo y, como necesitan tanto a los pobres, cada día generan más. Para muestra los nuevos datos del paro.

Cuando usted escucha la palabra pobre, ¿en quién piensa? Quizás piense en un hombre vestido con harapos, heroinómano, con el rostro teñido de suciedad y el pelo graso que, de rodillas, pide limosna bajo los arcos de la plaza Mayor. Pues sepa que estamos a medio paso de disputarnos un hueco con él para mendigar a su lado.

Chepapig, Pedro Airbus, o Irenita del Saturn no pueden salir en la tele y decirnos que, si tenemos hambre, busquemos alimento en la basura; que si necesitamos dinero nos prostituyamos; que hagamos sopa con piedras o que, si nos han embargado la casa, nos mudemos a un piso patera. Eso no tiene feeling. No vende. Se transmitiría una sensación desagradabilísima que no les interesa, pero pueden conseguir lo mismo usando otra dialéctica.

Permítanme, queridos lectores de LA GACETA, compartir con ustedes algunos de los términos con los que la élite del nuevo comunismo quiere convencernos de que ser más pobre que una rata está de moda.

Si no podemos comprar un coche somos movings, y nos desplazamos en monopatines; si los jóvenes no pueden acceder a una vivienda les dicen que se hacinen veinte en un piso y lo llaman coliving; ¿está mendigando comida?, ¡qué va!, es una aplicación molona, y super solidaria, como Too Good To Go, en la que los restaurantes pueden vender, a precio de saldo, la comida que iban a tirar; ¿que una nueva empresa no tiene fondos para alquilar un local donde trabajar?, pues meten a cien pequeños empresarios en el mismo sótano y lo llaman coworking; ¿piensa que buscar en los contenedores es cosa de pobres?, no sea anticuado, haga del dumpster diving —rebuscar ropa o muebles entre los desperdicios— una forma de vida y sepa que, si come de la basura de los supermercados, usted es un genuino freegan que ayuda a mantener el equilibrio ecológico del planeta. ¿No le llega para comprar fruta y verdura fresca?, plante tomates en una maceta o hágase un urban garden. It’s cool!

Abra los ojos y expanda su mente; su hija o nieta no es más libertina que las gallinas, sólo se hace provocativas fotos para que sus seguidores de OnlyFans le paguen por ellas. Quizás tenga suerte y encuentre un sugar daddy sesentón que la mantenga el resto de sus días o, al menos, hasta que se canse de ella.

¡Ay, Señor!, qué veremos.