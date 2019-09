Menuda semana llevamos ¡Voto a Bríos! Que nos encontramos en el peor panorama que pudiéramos haber podido imaginar después de las elecciones del 28 de abril del año en curso. ¡Dos procesos electorales en un año, madre mía!, si el difunto levantara la cabeza... y sobre todo, después de leer y desternillarme con la Historia de España de Reverte, es urgente que haga una segunda edición dedicada al primer cuarto del s.XXI de nuestra querida patria. Y lo mejor de todo es que, en el horizonte político, se vislumbran nuevos “godos” para entrar en batalla, ¡Esto promete! Y los sesudos y ácidos analistas del “sistema” harán correr ríos de tinta de aquí a la próxima cita en las urnas el 10 N.

Pero “no sólo de pan vive el hombre”, y si alimentamos el cuerpo con los panes políticos, el intelecto también necesita de su particular alimento. Afortunadamente en éste área estamos en Salamanca de enhorabuena, pues nuestro más insigne poeta, Antonio Colinas, acaba de traerse a este territorio culto dos nuevos premios que pasarán a engrosar los muchos que ya tiene y que de paso, engrandecen a Salamanca, pues aquí hace su poesía y vive. El primero lo recibió este pasado martes en Valladolid, como reconocimiento a su compromiso con el desarrollo humano y la mejora de la sociedad en su conjunto, puesto que su obra poética está enraizada en el ser humano, en sus sentimientos y sus preocupaciones. Me refiero al Premio ICAL de Castilla y León. El otro grandísimo reconocimiento fue fallado este pasado 16 de septiembre en la Sala Rosa de la embajada de España en Roma. Me refiero al “Premio LericiPea Golfo dei Poeti” a toda su carrera poética. La finalidad de este galardón, que cuenta con el patrocinio honorífico del presidente de la república italiana, es la de “extender la propia acción de la poesía al campo internacional, proponiendo la lectura y el conocimiento de los máximos poetas del momento”. Cuando se comunicó el galardón por parte de Lucilla Del Santo, presidenta del premio, destacó que “Colinas es el más grande poeta de España”. Mañana domingo, nuestro querido Antonio recogerá este galardón. Desde aquí, su ciudad de acogida y de sus gentes, le mandamos nuestra más sincera y merecida enhorabuena.

Este ojo que observa, siempre intenta destacar y valorar lo extraordinario de los “juncos” de nuestro Tormes. Muchas veces nos vanagloriamos, nos congratulamos y dedicamos páginas y voces a todos nuestros éxitos deportivos, que gracias a Dios son muchos y muy trabajados. Pero nos olvidamos y obviamos con facilidad de los grandes logros y galardones recibidos por los nuestros en favor de la cultura. Parece que son más tiempos de pan que de otras viandas. Desde aquí y con el compromiso de la lucha, mojo mi pluma para empezar a pedir para este gran poeta comprometido con su tiempo y que “respira en el silencio de la luz”, el Premio Cervantes.

Dicho queda. El trayecto no será fácil, pero cuando se va de la mano “del mejor poeta de España”...