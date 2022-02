SI Castilla y León fuera territorio anglosajón, tendríamos a las casas de apuestas recalculando sin parar la cotización de los resultados del próximo 13-F y a buen seguro que todas las combinaciones se pagaban con un suculento bote. A día de hoy, ni el más pintado se atreve a hacer un pronóstico con visos de certeza en el escenario electoral. Yo, de entrada, ya les digo que no me juego ni un solo euro.

Las combinaciones y permutaciones de todas las encuestas: publicadas, secuestradas, cocinadas, recauchutadas... son capaces de darnos cientos de variantes con apenas un puñado de actores, los partidos que se presentan con opciones reales de poder pisar las Cortes. Y eso que pasamos ya por el ecuador de la campaña electoral, con un debate menos en la recámara.

Uno de los cimientos de mis dudas es la abstención. No hay base empírica para saber si unos comicios regionales son motivo suficiente para mover el culo del sillón en un domingo de invierno y mucho que temo que hay franjas de edad en las que importa más tener los pies calientes que la urna llena de votos. Así que se prevé una oleada de ‘holgazanes’ democráticos que nos conducen a la siguiente pregunta: ¿a quién beneficia una elevada abstención? Confieso que no tengo muy clara la respuesta, solo conjeturas demasiado aventuradas.

Si sumamos a esto que uno de cada tres ciudadanos reconoce que no tiene claro su voto y forma parte de ese colectivo de indecisos en el que todos tiran la caña nos encontramos con un elegante cóctel electoral. El PP es el que más cotiza como ganador el día 13 pero la gran duda es quiénes serán sus compañeros de baile a partir de ese día. Vox, solo poniendo el eslogan y la fachada, no deja de subir en las encuestas y ya avisan a Mañueco que si ellos son la llave del Colegio de la Asunción, la factura del cerrajero les va a costar muy cara. Es posible que vayan de farol con lo de entrar en el Gobierno pero si esa es su exigencia, no descarten nuevos comicios.

Aunque tan incierto es el escenario que puede que la clave de la gobernabilidad la tengan los partidos regionales y provinciales. Mi sensación es que van a ser el ‘pelotazo’ de la jornada electoral, cambiando radicalmente el dibujo de las Cortes y abriendo la posibilidad de transformar el eje de las fuerzas políticas, dejando atrás el binomio derecha-izquierda para entrar en un terreno más mercantilista del voto y del apoyo parlamentario. Hagan sus apuestas, yo no me juego ni un euro.