A la generación artística de “las niñas de la guerra” Salamanca aporta un trío de ases femenino : Malocha Pombo -venida desde Melilla en los sesenta-, pero que sigue pintando aquí; María Cecilia, fallecida hace un año; e Isabel Villar Ortiz de Urbina, que nació también en Salamanca, precisamente un 8 de marzo (y por cierto, amiga de Carmiña Martin Gaite). Faltaban bastantes años para que la ONU celebrase ese día como Internacional de la mujer (1975), cuando aquí se moría Franco, y lo proclamase (1977), cuando aquí se celebraban las primeras elecciones libres. Quizá por esa coincidencia, Isabel -Medalla de Oro de Salamanca-, inaugura mañana en Madrid, en la Galería Fernández-Braso, sus últimas creaciones, con el título “Ese otro bosque dentro del bosque”. Han transcurrido más de sesenta años desde que Isabel salió titulada de la Real Academia de Bellas Artes.

La escuché ayer en una entrevista en Radio Nacional. Me admiró que reconociera que trabaja desde temprano toda la mañana, y -como dicen en mi pueblo-, “da de mano” solamente para comer. O sea, que está al pie del cañón, como Agustina la artillera. Entonces, ¿cómo diablos no le va a venir la inspiración? Si, como sabemos, esta llega calladita con la transpiración. Sucede que en nuestra España de los cuatro millones de parados (¡) ella trabaja y crea desde los años cincuenta, desde que su compañero de estudios Antonio Pedrero -el gran pintor zamorano-, le hizo un retrato que nos dejó para la Exposición del Palacio de Figueroa, en cuya inauguración Isabel departió amigablemente con Antonio, Malocha Pombo, Fernando Mayoral, y otros artistas y viejos amigos que concitó el Casino.

Me gusta la pintura de Isabel porque me resulta inconfundible y sugerente. Pero como no soy crítico, no debo comentarla. Admito que es naif y algunos dicen que “feminista”. Lo cierto es que hay obras suyas en museos y colecciones importantes. Quien pudiera ir a verla, y visitar también en el Prado los voluptuosos Tiziano que han logrado reunir. Enhorabuena, Isabel, por tu nueva exposición, que no dudo será otro éxito. Y de paso, me anticipo a felicitarte por tu cumpleaños. Hay coincidencias afortunadas, y que tu nacieras un 8 de marzo verdaderamente lo es.