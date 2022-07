Muertes que se ocultan

En España existen muertes que los medios de comunicación casi nunca nos muestran. Por ejemplo, las de parejas masculinas a manos de féminas, las de varones homosexuales a manos de sus parejas (por cierto, éstas son las parejas más violentas) y, sobre todo, las muertes por suicidios. Unos cuantos datos significativos a este respecto: El número total de suicidios de 2020, el último año conocido, fue de 3.941 suicidios, un 7,4% más que el año anterior. Es una cifra histórica, pues nunca desde 1906 ha habido tantos suicidios en España. Otro dato clave es que jamás se habían suicidado más de 1.000 mujeres. Y hay un importante aumento de suicidios en personas mayores de más de 75 años, las grandes olvidadas. En la vejez, la soledad es un factor de riesgo y esa soledad, como el problema de las pensiones, tiene mucho que ver con la bajísima fecundidad que España está sufriendo.

Son datos sobre suicidios que proporciona Andoni Ansean, presidente de la Sociedad Española de Suicidiología. Significan que en España hay 11 suicidios al día, uno cada 2,5 horas, un intento cada siete minutos. En España, como en el resto del mundo, se suicidan tres hombres por cada mujer y lo intentan tres mujeres por cada hombre.

Pese a estas apabullantes estadísticas, en España no existe un plan integral contra el suicidio. Es el citado Ansean quien nos informa:

“¿Cómo es posible que un país progresista en lo social y sanitario no se tome el suicidio como una cuestión de Estado y lo meta dentro de una Estrategia de salud mental y no en un Plan específico de prevención? Si no hay un Plan es que no hay mucha conciencia del impacto de la conducta suicida en España. Es un síntoma. Es como si 4.000 defunciones al año no fueran suficientes. Hay que hablar de educación emocional y de suicidio en los colegios. Hablar es gratis, perder el miedo a hablar de la conducta suicida es gratis. Hay que romper el tabú?

En efecto, habría que hablar más y hablar con quien tiene propensión a suicidarse, porque lo que mata es el silencio, y la mejor prevención es, precisamente, hablar de ello.

Toda esta información sobre el suicidio la suministra el INE con los datos de mortalidad que se inscriben en el Registro Civil que, a su vez, los obtiene de los certificados de defunción que firman los médicos (y en España ningún fallecido puede ser enterrado o cremado sin que un médico haya certificado su fallecimiento).

Mi pregunta sigue donde empecé esta columna: ¿Por qué los medios de comunicación se niegan a informar sobre los suicidios?