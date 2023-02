Mociones a tutiplén S.A.

Parecía un chiste pero se ha confirmado. Resulta que sí, que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento reunido en el pleno municipal del viernes, aprobaron una moción para pedirle al Gobierno de Pedro Sánchez que modifique inmediatamente la ley del solo sí es sí. Y eso que ya estaban en ello. Nuestro Ayuntamiento puede que no sea capaz de lograr que el Gobierno escuche la necesaria y justa reivindicación de la recuperación de las frecuencias de los trenes Alvia suprimidas en la pandemia por ponerles un ejemplo, sin embargo, sí se cree capacitado para creerse a pies juntillas que gracias a esta moción disparada desde la casa municipal salmantina entrará inmediatamente en razón y a toda pastilla se pondrá a modificar la controvertida ley. Ya iremos después con otra moción para que Putin se sienta presionado y detenga de una vez la guerra.

Evidentemente, el nivel de inocencia de nuestro Ayuntamiento a estas alturas parece estar bajo mínimos. Estos días el concejal de Turismo anda contando por todas las televisiones ese cuento oriental que parece que también se ha tragado buena parte de la concejalía municipal pregonando que una cuadrilla de jeques de chequera fácil va a convertir a Salamanca en una especie de nueva Dubái con inversiones multimillonarias que terminarán con todos nuestros problemas y puede que los de varias generaciones de salmantinos.

Y se imaginan a Pedro Sánchez advirtiéndole a Irene Montero: “Oye mira que no pensaba sugerirte la modificación de la Ley del solo sí es sí aunque te haya quedado una chapuza de campeonato que especialmente celebran en el talego ciertos delincuentes sexuales rebajados de pena, pero es que ahora se han dado cuenta en el Ayuntamiento de Salamanca y me están apretando mucho así que se siente pero tendremos que retocarla un poco”.

Claro, también puede ser que nuestras autoridades no sean tan ilusas como parecen y que en realidad solo exijan la modificación la Ley del solo sí es sí de cara a la galería como preámbulo a la precampaña electoral que se acerca ante las elecciones municipales aunque el tema no venga a cuento. No creo yo que sea porque se aburren tanto nuestros políticos en los plenos municipales al no existir ningún otro problema en Salamanca con competencias efectivas de las que ocuparse que su única ocupación sea interponer mociones a tutiplén inútiles y estériles para que les aplaudamos considerándonos un poco memos. ¿O sí?