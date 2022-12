Memoria y olvido

Acaba de pasar desapercibida la fecha del 11 de diciembre. Sin embargo, el literato y periodista Alfonso Ussía ha tenido el buen sentido de recordarnos hechos gravísimos que ocurrieron en esa fecha.

En efecto, el 11 de diciembre de 1980, y en presencia de su novia Beatriz Aranzábal, ETA asesinó con dos disparos en la cabeza al inspector de Policía José Javier Moreno Castro en las puertas de un bar de Éibar.

También otro 11 de diciembre, en este caso del año 1989, se produjo el bestial atentado contra la Casa-Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Allí fueron asesinadas cinco niñas, dos mujeres y cuatro guardias civiles. Sus autores intelectuales fueron Francisco Múgica Garmendia –Pakito–, Arregui Erostarbe –Fiti-, José Luis Álvarez Santacristina –Txelis– y José Antonio Urruticoechea –Josu Ternera–. Los autores materiales pertenecían al comando francés de ETA, formado por Henri Parot y su hermano Jean Parot. También Jacques Esnal y Frederik Haramboure.

Aquel mismo día un etarra asesinó en Placencia de las Armas, Guipúzcoa, al sargento de intervención de armas de la Guardia Civil, José Luis Gómez Solís, a quien mataron delante de su mujer.

Otro 11 de diciembre, el de 1995, ETA explosionó un coche-bomba en el barrio madrileño de Vallecas. La metralla hirió a más de cincuenta personas y segó la vida de seis trabajadores civiles de la Armada Española: Manuel Carrasco Almansa, Florentino López del Castillo, Martín Rosa Valera, José Ramón Intriago Esteban, Santiago Esteban Junquer y Félix Ramos Bailón. Los asesinos fueron Juan Antonio Olarra y Ainhoa Múgica.

Y el 11 de diciembre de 1997, un comando terrorista compuesto por Javier García Gaztelu –Txapote–, Iranzu Gallastegui, Sergio Polo y José Luis Geresta, vigilaba al concejal de Irún y del Partido Popular José Luis Caso Cortines, que estaba cenando con un grupo de amigos. Cuando José Luis Caso abandonó el restaurante uno de los “valientes abertzales” le disparó por la espalda y a bocajarro en la cabeza y lo mató.

Esta relación de asesinatos cometidos por ETA el 11 de diciembre nos recuerda cómo esta pandilla de malnacidos ha tenido bajo sus armas y amenazas a tantos españoles de bien que no habían hecho nada malo en su vida. ¿Cómo podemos olvidar semejante terrorismo?

Y ahora Sánchez y sus mariachis, al pactar con los filoetarras de Bildu, dicen que ya no hay que preocuparse porque “ETA ya no existe”. Quienes ya no existen son los asesinados por ETA, entre los cuales aquí hemos recordado sólo a los asesinados un 11 de diciembre.