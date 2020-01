Tengo un buen amigo que me ha comentado que con el tema del partido de Copa del Rey parecen niños pequeños. Ahora me enfado y no respiro. Y si no se portan bien me chivo, pataleo y me indigno.

Porque todos sabemos que los dos principales clubes de fútbol de Salamanca no tienen precisamente una buena relación. Lejos de eso se desean el mal ajeno en un pique no del todo sano.

Y así estamos con el partido entre el Unionistas y el Real Madrid de la semana que viene. Aún no sabemos dónde se va a jugar pero desde el Unionistas ya nos han dado “pistas” de dónde les gustaría. Lo que debería ser una fiesta, parece que es un problema. Y es una pena. Da mucha rabia. Tener al Real Madrid en Salamanca debería ser algo a celebrar y conseguir que se optimizara este partido, que nadie sabe cuándo se va a repetir, si es que va a pasar.

Que la UDS (Unión Deportiva Salamanca) ya no existe. Y es normal que los equipos de la ciudad quieran llevar ese deje romántico de ese equipo que nos dio tantas alegrías. Recuerdo por ejemplo la remontada contra el Barcelona en el Helmántico el día de Reyes de hace unos veinte años. Ambos equipos buscan ser los dueños de esa herencia y ambos tienen su punto de razón, al menos desde mi punto de vista. Ya lo dije en su día en una de mis columnas, me parece que tener dos equipos en Salamanca, dos equipos enfrentados, es perder potencial de nuestra ciudad, es dejar de aunar fuerzas para aspirar a cotas mayores, es olvidarnos del “todos a una” y pasar a “yo vengo a hablar de mi libro”.

Al Unionistas le ha tocado el gordo. Es la segunda vez que toca en Salamanca en poco tiempo. Plantearse que el partido se juegue en el Bernabéu antes que en el Helmántico creo que es una forma de hacer patentes las malas relaciones entre los clubes de la capital charra, y, dejar claro que no hay futuro posible en el fútbol salmantino.

Ahora que estamos en el foco mediático por la eliminatoria copera, ahora que los medios nacionales preguntan el motivo de esta enemistad... Ahora es cuando no he podido oír una explicación coherente. Disfrutemos de la visita del Madrid. Ojalá sirva para unir intereses de los clubes, pero me temo que no va a ser así.