El océano de especulaciones en el que se ha convertido la política regional más allá del 13F no admite muchas afirmaciones. Las certezas van con cartilla de racionamiento y la incertidumbre gobierna con pulso de hierro, pero hay síntomas, incluso evidencias, que nos permiten arriesgar a la hora de hacer un pronóstico sobre el devenir de las próximas semanas. Y el mío es que Alfonso Fernández Mañueco lo tiene hecho. Ya lo dijo Panenka, aquí hemos venido a jugárnosla.

Hay varios pilares que sostienen esta apuesta y los primeros tienen un carácter muy subjetivo, como la sensación de tranquilidad y seguridad que he percibido en líder popular y en todo su entorno. Las muecas de tensión de los últimos días de campaña, con algunos emulando al Grito de Munch, se han relajado y se atisba cierta suficiencia, el aplomo que da el saberse el más votado y sin rival posible en la carrera por la presidencia de la Junta. Diazepan administrado vía urna, con Mañueco como el máximo exponente.

Pero también hay argumentos extrasensoriales, cimentados en la política. El primero de ellos es la reunión entre Mañueco y Tudanca celebrada este pasado lunes. Ninguno de los dos acudía ni con ánimo de acuerdo ni de diálogo, el guion estaba preestablecido y las acusaciones posteriores bien las podía haber firmado cualquiera. En parte porque la abstención que propuso el socialista Óscar Puente se había envilecido en el puerto de Guadarrama para terminar en una herramienta más de Moncloa en su desgaste a la oposición. La idea llegó muerta al Congreso y así se ha quedado. Así que al candidato del PP no le queda otra que mirar a su derecha, donde le espera un señor montando a Babieca y frotándose las manos.

Cualquier opción de presidencia para Mañueco pasa por Vox: abstención o coalición. No hay más. Y con Abascal cabalgando en su particular No es No a la abstención y exigiendo entrar en el gobierno regional a los populares les toca hacer la primera oferta. Y aquí es donde entran en juego los Casado, Egea, Ayuso, Almeida, Feijóo y la madre del cordero... ¿Con el PP desangrándose a mordiscos quién va a cuestionar la autoridad de su barón en Castilla y León para pactar con Vox? ¿Quién se atreve a abrir otra batalla en mitad de una guerra? Génova 13 del Percebe (acuñado por Francisco Igea) está ‘en lo suyo’, y cuándo quieran levantar la cabeza del cuerpo a cuerpo para tomar oxígeno, Mañueco habrá renovado el contrato de inquilino del Colegio de la Asunción.

Puede que no les haya convencido con estos argumentos, así que voy con el último y más concluyente. Ninguno de nuestros políticos o partidos podría permitirse soportar el peso de una repetición electoral. El castigo a los señalados sería inmisericorde, más todavía en una tierra sobria en el carácter y en los modos y en la que se paga la irresponsabilidad intencionada. Por todo esto, Mañueco lo tiene hecho.