Madrid marca el cambio

En estos días Madrid ha estado más presente que nunca en todo lo que hemos hablado, leído, oído o visto. Y, con excepción del Real Madrid (nadar para morir en la orilla), desde la “capi” nos han llegado muy buenas noticias. Y no podemos negar que todo lo que pasa en Madrid influye muy mucho en nuestra ciudad. Primero porque es nuestra principal fuente de turistas, tanto de madrileños per se, como de gente que nos viene vía Madrid, de ahí de la importancia, como subrayaba el alcalde, de recuperar las frecuencias de trenes. Segundo, porque muchos salmantinos hemos vivido, vivimos, viviremos o vamos con frecuencia a la ciudad de los “Gatos”.

Ha ganado la libertad, y creo que hace muy bien Ayuso en reconocer que ha contado con una gran cantidad de voto prestado. Es decir, que fuera de ideologías, partidos o siglas, los madrileños lo que han hecho es apostar por un modelo de vida. El suyo, el nuestro, el tabernario. Eso que llevamos en el ADN los españoles y que nos diferencia del resto de Europa. Eso que puede ser lo único que nos iguale a todos, porque bien seas independentista, andaluz, terraplanista... Estoy seguro de que tomarte una caña y un pincho de tortilla (con cebolla y a poder ser poco cuajada) con tus amigos en un bar, te parece una magnífica idea. Llamadme mal pensado, pero que justo al día siguiente del “Ayusazo” nos hayan comunicado desde la Junta que no iban a pedir mantener restricciones (al menos no todas) me resulta un poco, como diría mi hermana, suspicius.

Y sí, señora Ayuso, tiene usted razón, no solo ha conseguido que Iglesias saliera del Gobierno, es que ha conseguido que saliera de la política... ¡A sus pies! Le debemos dos, pero de las grandes. Yo invito a dos cañas, si es en Salamanca en vez de tortilla, iremos a por una paloma y algo de farinato.

Una buena noticia, que ya nos hacía mucha falta, que íbamos por la calle arrugados y mirando al suelo. La rata ha abandonado el barco, en breve podremos salir a cenar en horario español, que no europeo, y los abrigos poco a poco se van quedando más tiempo dentro de los armarios. No nos confiemos que ha costado mucho conseguir esto, pero disfrutemos que parece que vienen tiempos mejores.