Están viviendo con nosotros, como “Los Diminutos”, pero no podemos decir que nadie sabe dónde están, sino que los tenemos muy bien localizados. Todos sabemos quiénes son, y, entre los míos, de los que me rodeo, hay unos cuantos. Y no, no pretendo compararles con gente a la que le falta un hervor, como los terraplanistas, los pastafaristas o los que creen en los repetilianos. No, nada más lejos de mi intención. Ante todo, respeto, que el miedo es libre y comprensible.

Cuando hablo de los terracianos, me refiero a todas aquellas personas que no quieren entrar en un bar aunque todo fuera gratis, que una mascarilla piensan que no es suficiente, que es mejor ponerse dos, que una terraza cualquiera no les vale, tiene que ser una terraza con las mesas separadas tres metros unas de otras, que corra bien el aire, y que estén lejos de los lugares por los que transita la gente. Vamos, que para tomar algo con ellos te dan ganas de alquilar una barca en el Tormes para que no se quejen.

Los terracianos son aquellos que, cuando nos permitan dejar de llevar la mascarilla por la calle, la van a seguir usando, seguro. Que una cosa es que no sea obligatoria, y otra que no puedan seguir llevándola. Faltaría más. Y vale, que aparte de temas de salud, la mascarilla tiene sus ventajas. Por ejemplo ¿a nadie más le pasa que desde que llevamos la mascarilla ve a la gente mucho más guapa por la calle? Pero este es otro tema, que debe ser tratado en otro lugar.

No podemos olvidar que los terracianos han tenido motivos más que de sobra para unirse a este movimiento, es más, para mí los negacionistas van en el mismo saco que los terraplanistas, pastafaris... Y ya he dicho que el miedo es libre y hay que respetarlo. Siempre podemos buscar puntos en común, intentar pensar soluciones para poder ver a nuestros amigos o a nuestra familia. También pido respeto del lado contrario, es decir, si yo entro en los bares (siguiendo las medidas sanitarias, ojo) y no te sientes cómodo quedando conmigo por ese motivo, pues dímelo que no pasa nada, pero nada de regañar, ni mirar mal, ni juzgar... Que bastante enfadados estamos ya.

En fin terracianos, espero que pronto desaparezca vuestro movimiento, que eso será buena señal.