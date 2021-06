Lo dije. No quiero presumir, pero lo dije. Lo dije hace tiempo, porque estaba claro, porque era evidente. Por eso lo dije. Lo dije porque creo que todos lo veíamos venir, porque era obvio, porque se intuía. Lo dije en esta pequeña ventana que compartimos y donde te cuento lo que pienso. Quizá hay veces que no estemos de acuerdo, pero yo te cuento mi verdad.

Dije que a Sánchez los apoyos de la moción de censura le iban a suponer una deuda que algún día tendría que pagar, y así ha sido, así está siendo. Firmó un cheque en blanco que le están pidiendo que pague.

Y mira que todo el espectro judicial le han dicho que los indultos no son una buena idea. Pero nada. Las deudas hay que pagarlas, piensa o le exigen a Sánchez. Porque el presidente quiere seguir siéndolo, no se ve de otro modo. No puede pensar en no ser el líder de este país que parece no apreciar.

No sé tú pero yo me siento tonto. Siento que están jugando conmigo. Porque es verdad que el rencor no vale para nada, no es buena idea, no es buena opción. Y es verdad que el hecho de pensar diferente no tiene porqué enfrentarnos, si hay respeto puede hasta hacernos crecer. Pero hay unas reglas, unos límites, un punto del que no se podía pasar, por aquello de poder convivir.

Hay un momento en el que necesito que me respetes para poder convivir. Y por eso tenemos unas leyes, para que podamos compartir la vida respetándonos. Y son leyes que aceptamos y respetamos. Algunos. No todos.

Y por eso mismo el no respetar ese código de convivencia, esas leyes, tiene consecuencias. Porque por desgracia hay personas que solo se atienen a lo pactado si hay un carácter punitivo que les amenaza. Pero parece que ahora todo vale. Todo está bien. Todo se puede permitir.

Ya no hay límites. Sánchez está tan aferrado a su rol de presidente que no tiene más remedio que pagar el cheque que en su día extendió en la moción de censura y, por desgracia, las consecuencias las vamos a pagar entre todos.

No sé tú, pero yo me siento tonto. Creo que con temas como este nosotros estamos cada vez más decepcionados y más lejos de la política. Porque no buscan lo mejor para todos, solo quieren hacer negocios.