La torrija estadística

La estadística se define como una ‘ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades’; es decir, objetividad pura y dura, así que no deja de sorprender que últimamente tenga más de gastronomía que de matemática. A la cocina de algunas encuestas tan sólo le hace falta introducir las esferificaciones y el nitrógeno líquido para darle mayor espectacularidad al menú. Que se lo pregunten al Chef Tezanos.

Aunque respetando el calendario y adaptándonos al momento semanasantero, más bien podría decirse que nos están lanzando unas torrijas estadísticas de las que necesitan un tarro de miel para que no se hagan bola al tragar. Y ojo con lo de pegarse un atracón de dulce que luego el 28 de mayo puede llegar la indigestión en las urnas.

Si yo fuera de uno de esos partidos a los que se les pinta un escenario color arco iris evitaría cualquier síntoma o evidencia de triunfalismo. Los expertos demoscópicos sabrán mucho mejor que yo si encabezar las encuestas puede reforzar a una opción política, pero mi experiencia periodística me dice que a los que salen como favoritos se les puede hacer la carrera muy larga, eterna. Tal y como está el minutaje de esta sociedad, tan voluble al corto plazo y con las redes sociales fiscalizando todos los detalles, ir de segundón no es tan mala opción si existen atisbos de una posible remontada.

Con tantas permutaciones y combinaciones como nos dejan las encuestas electorales, es lógico que los candidatos no tengan claro el discurso sobre sus rivales. Van a tener que acudir con una vara castellana y una romana a los debates no vaya a ser que se pasen de la raya con el que luego será la muleta en la que apoyarse para conseguir gobernar. Y en esto da igual izquierda y derecha. Partidos que echan la red en el mismo caladero de votos pero que navegan en paralelo, y si hay que sacar los cañones, siempre apuntando a la ideología más alejada. No vaya a ser que hundamos a los aliados.

Y entre torrija y torrija, los candidatos se meten un par de biodraminas para no marearse con el temporal. El nivel de nerviosismo-histerismo que se vive en las sedes de los partidos no es sano ni recomendable a casi dos meses de las elecciones. Ahora que es momento de sosiego y sensatez, las alarmas se disparan por cada sondeo, aunque sea de pseudo webs de medio pelo. Y es que, como ya dice el tópico, la verdadera encuesta es la de las urnas. Con o sin torrijas.