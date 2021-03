Sin duda alguna se mantiene el dicho de que “la primavera la sangre altera”, es verdad que siempre llega adelantada al Corte Inglés pero este año a juzgar por los acontecimientos también se está precipitando la alteración hormonal de muchos mortales y mortales. No lo digo porque hoy sea ocho de marzo, Dios me libre de entrar en debates de género ni cosa por el estilo. Cada día tengo más claro que hay que respetar a todo bicho viviente, hombre, mujer, perro, gata, roedor, animal, vegetal, de derechas, izquierdas, ambidiestro, ambitorpe y un largo etcétera de LGTBYQ. Lo que no logro asimilar es el género bobo, que parece estar en aumento situándose cada vez más lejos de las especies en peligro de extinción como el hermano lobo, que tanto está dando que hablar por poner en peligro de extinción a los ganaderos y quién sabe si a algunos políticos “homo homini lupus”. Bien es verdad que me gusta más la versión de Plauto: “lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non nobit”, “lobo es el hombre para el hombre, y no hombre, cuando desconoce quién es el otro”. Creo que cada día es mayor el desconocimiento de uno mismo así que no me pilla de sorpresa que seamos incapaces de conocer al otro y mucho menos de quererlo. Esa es la gran crisis de nuestra sociedad de hoy, nuestra incapacidad para conocernos y compartir nuestros sentimientos más allá de lo meramente material.

Dicho esto cabe recordar que en el arca de Noé había una pareja de cada especie, hoy en esta especie de arca que es el mundo también hay cabida para todo “chichiriburri”. Es curioso cómo se amplía el listado, casi como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Transtornos Mentales, más conocido como DSM5, que tiene diagnósticos para todos los gustos, y los que no sabemos los inventamos, todo sea por el reino de la industria farmacéutica. Menuda manera de etiquetar y clasificar al ser humano, una manera científica de colgarle un sambenito y justificar el consumo de pastillas, en muchos casos, para toda la vida.

Pues eso, que da gusto ver brotar la primavera y llaman la atención también los brotes primaverales no sólo de los árboles y floresta varia sino en las cabezas de muchos y muchas. No me negarán que las movidas políticas que están brotando a diestra y siniestra tienen un colorido que llama la atención. Se ve que no hay suficiente con la que está cayendo que hay que montar más circo para ver más malabares de los habituales, que no son pocos. Y hablando de malabares mentales, ya pueden dejar de comerse la cabeza aquellos vecinos de la Prospe que sufrían temiendo la llegada de menas, asesinos y violadores a sus parques. Disfruten de nuevo tranquilos y solidarios siguiendo los pasos del Cristo del Perdón, pues el monasterio de las Bernardas está a su entera disposición o en las manos de cualquier fondo de inversión. Feliz primavera de esperanza y prosperidad.