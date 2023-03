La niña de Miami

España es un estercolero, un estercolero de jetas, de fascistas de puño y rosa, de políticos intelectualmente formados en la telebasura, de traficantes de corrupción; un estercolero de impunidad y de mentiras y de un Gobierno, el del Circo Moncloa, que vive al margen de la Ley, simplemente porque la Ley son ellos, la Ley o lo que sean los sucesivos atentados al sentido común, a la realidad, al conocimiento y a la convivencia... con veinte tipos de familias y familios.

Y como España es ahora mismo una olla a presión, el Gobierno de Pedro Frankenstein se apunta a un bombardeo para seguir en el momio del poder. Hay que ser malnacido para hundir un país por el ego de ser un jefecillo de barrio con banda de majorettes, y que viva el feminismo de acomplejadas. Para tapar lo de la ex directora de la Guardia Civil, perfectamente definida como “inmobiliaria Gámez”; para tapar al impresentable de Marlaska (¿qué fue de la sagrada judicatura?), a la incapaz de Calviño o al invisible de Alberto Garzón, la mayor nómina de España a nuestra costa. Y para tapar a la legión de sinvergüenzas y horteras que pacen en la izquierda delirante, todo vale, da igual Rociíto Carrasco, icono del maltrato como show de pésimo gusto, que ahora Ana Obregón con su niña fruto de una gestación subrogada en Miami. Y otro grito en el cielo de las izquierdas fascistas contra la libertad de las personas y, gravísimo, contra sus decisiones dentro de la Ley, sus íntimos sentimientos y hasta contra su legítimo dinero. Qué clase de imbéciles fanáticos pueden criticar así a una mujer por hacer algo legal (en los Estados Unidos la gestación subrogada lo es) en defensa, dicen, de las pobres mujeres indefensas. Me levanto: ¡ya está bien de paternalismo retrógrado y absolutamente machista por parte de esta panda de modernos de cartón! Lo que daría por ser mujer para mandar a los carceleros y carceleras de este Auschwitz de genero a freír espárragos y que me dejen en paz.

Y todo para seguir haciendo ideología tóxica y su especialidad: propaganda soviética, pues sólo falta una foto de Pedro Sánchez en los colegios... Pero decíamos que la culpa es de una señora de Florida que libremente (¿qué parte de libremente no entienden, mis queridos cenutrios?) decidió gestar el bebé de Anita Obregón, también culpable de tener 68 años. De locos.