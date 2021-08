La irrelevancia del día de hoy

Agosto siempre ha sido un betabloqueante para las redacciones de los periódicos, que reducen sus revoluciones y aminoran su presión arterial. Por eso me propuse colaborar a esa paz vacacional escribiendo para este viernes una columna liviana, sin complicaciones; algo que ayudara a paliar la inquietud de quienes ya pensamos, casi sin quererlo, en el retorno al tajo.

Busqué entre las conmemoraciones del día. El santoral no resultó demasiado popular: Bernardo, Filiberto, Leovigildo, Samuel... Mi felicitación a todos ellos. Acudí al calendario civil y tampoco encontré nada extraordinario. Hoy, día 20 de agosto, es el Día Mundial del Mosquito, en recuerdo a la fecha en la que Sir Ronald Ross, hace más de un siglo, descubrió cómo se contagia la malaria entre los humanos. Ante tan escasa inspiración, jugué a la lotería y me preocupé por las fechas anterior y posterior a la agraciada. Ya, ya sé que así no se gana el gordo, pero obtuve premio.

Ayer, día 19, fue el Día de la Independencia de Afganistán, ese país que ha vuelto a caer en las garras del integrismo islamista y que ahora queda sometido a la versión más intransigente de la sharia. En conmemoración de aquella misma jornada de 2003 en la que un atentado terrorista contra la sede de Naciones Unidas en Bagdad acabó con la vida de veintidós personas, también ayer fue el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria; la misma que se necesita ahora para evacuar a miles de personas de ese infierno, la que probablemente no se podrá prestar una vez que los talibanes consoliden su poder sobre las instituciones del país.

También Naciones Unidas quiso que mañana, 21 de agosto, fuera el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, un fenómeno que se ha mundializado de la mano de la yihad y que prospera desde hace décadas en las montañas de Afganistán. Occidente se perdió hace ya unas cuantas décadas en ese laberinto. A finales de los setenta, los estadounidenses armaron hasta los dientes a los muyahidines para combatir a los invasores soviéticos, tutelando las actividades de ese saudí llamado Osama Bin Laden que luego –la historia se repite– se convirtió en su principal enemigo. Desde hace tiempo, sabemos que los talibanes constituyen una grave amenaza. Allí enviamos a nuestros soldados en misión internacional, dejando más de cien vidas por el camino.

Avanzo un día más en el almanaque: pasado mañana domingo, día 22, será el Día Internacional de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias. Precisamente. ¡Y yo que quise escribir algo fresco, intrascendente...!