La habitación 627

MIENTRAS se sigue insistiendo con ese vano propósito de recurrir los indultos, los líderes del procés, recién excarcelados, vuelven a desafiar al sistema tratando de convencer a los suyos de que la astracanada mereció la pena. Nunca un Gobierno tan vulnerable se vio tan obsequiado por una oposición tan necia. Jamás el debate político alcanzó tal nivel de estulticia. También se habla en los medios de esas niñas asesinadas por el canalla de su padre con el único fin de destruir a su expareja. “Para eso creímos oportuno tener la prisión permanente revisable”, declaró ufano algún líder tras los hechos, como si hubiera servido para algo. Luego está lo del recibo de la luz, ése que esos Ministros presumiblemente críticos con el capital han decidido rebajar durante una temporada recortando impuestos. Y de Morata, ¿qué podemos decir de ese crack?

La vida sigue igual; normalidad, en suma. Poco a poco, lo cotidiano se adueña de la vida. Los telediarios ya no siempre comienzan con noticias sobre la pandemia y las portadas de los periódicos reservan sus titulares para otros asuntos. Del virus nos hablan para informarnos del balance de daños, pero, sobre todo, para decirnos que la vacunación progresa en nuestro entorno, que no en otros; que no debemos bajar la guardia, pero que los contagios se han reducido drásticamente y que, a partir de mañana, podremos volvernos a ver a cara descubierta por las calles de España. En las residencias, nuestros mayores ya no vivirán aterrados por el maldito bicho y sus cuidadores ya no parecerán astronautas venidos de otro mundo. Se preparan las salidas estivales, aunque siempre preocupe que una posible variante nos pueda alterar los planes.

Lo hemos pasado muy mal, y muchos sufren aún por esta plaga. Cuatrocientos pacientes alojó el Clínico al comienzo de la pandemia. El pasado mes de febrero, en plena tercera ola, se superaron los tres centenares. Al tiempo de escribir estas líneas, en nuestra UCI permanecían dos personas que deseo se recuperen cuanto antes, pero ya no queda ni un solo enfermo ingresado en habitaciones comunes. El ala izquierda de la planta baja está, por fin, vacía; también la habitación 627, ésa que el 9 de marzo de 2020 ocupó el primer paciente de covid. Es razonable ser optimistas, gracias a la investigación y a la ciencia.