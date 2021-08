Humanización versus animalización

QUIZÁ suena mal, pero ojalá solo fuera eso, lo malo es que el proceso de deshumanización que estamos sufriendo es cada vez más público y notorio. Lo curioso es que va en favor de la animalización y no precisamente para complementarse si no más bien para rendirse. Llama la atención el trato amable, afable, cariñoso, cercano, hasta incluso rozar lo empalagoso, que muchas personas dan a sus mascotas o animales de compañía. Me parece respetable y plausible, valoro la adopción de perros y otros animales abandonados en lugar de comprarlos, pero me chirría que el trato generoso hacia los animales sea el contrapunto al trato que muchos humanos reciben. No se pueden admitir expresiones como “mi hijo” o “mi niño” haciendo alusión al perro e ignorar miserablemente a los padres o a los abuelos. Resulta difícil de admitir que tengamos entierros de mascotas con todos los honores y enterremos, cada vez más, a humanos pasando directamente de la cámara frigorífica al nicho o sepultura, previa incineración en el crematorio y sin ningún tipo de despedida, incluso a veces organizándolo todo vía telefónica. Eso sin entrar en detalles más crematísticos económicamente hablando, donde se compite por la incineración más barata, desplazando al muerto a otra provincia. Cada vez se hacen más reales los versos del zamorano León Felipe: “La mano ociosa es quien tiene el tacto más fino en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo como cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero ... Para enterrar a los muertos como debemos cualquiera sirve, cualquiera ... menos un sepulturero”. Estamos humanizando a los animales y deshumanizando a hombres, mujeres y niños. Quizá nos cuesta asumir responsabilidades y preferimos organizar las vidas de nuestros animales sin ningún tipo de contemplaciones ni miramientos, ellos aun considerándolos seres sintientes no suelen llevar mucho la contraria y aceptan todo tipo de perrerías humanas. Sólo hay que ver cómo se les viste por no decir como, en muchos casos, se les disfraza. Basta con ver cómo se decide sobre su alimentación o su actividad sexual, privándolos de un simple hueso o decidiendo castrarlos sin ningún tipo de contemplaciones, tan solo para evitar que nos compliquen la vida. A pesar de todo, según hemos podido saber no hace mucho, el INE ha puesto de manifiesto que hay en este país 6.265.153 niños menores de 14 años frente a los 13 millones de mascotas registradas, de las cuales más de 7 millones son perros. Cada vez se ve más normal y llama menos la atención el descenso de la natalidad y el aumento de mascotas en los hogares y de mayores en residencias. En plenas olimpiadas hemos de tomar conciencia que fuera de la pista, del estadio, del rin, del tatami, ... si los humanos no hacemos equipo entre todos y dejamos de competir entre nosotros, estamos condenados a la extinción o cuando menos a un sufrimiento innecesario.