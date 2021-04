La palabrita tiene su aquel, no me voy a esforzar mucho en explicarla, más bien nada, porque es mejor que cada uno la busque y saque sus conclusiones. Las relaciones afectivo-sexuales son temas muy personales aunque a muchos les guste recrearse con las vidas ajenas, sobre todo si el personaje o la “personaja” es cargo público. Podría decir, eso sí, al menos para mí que la palabra es fruto de esta especie de diarrea mental que genera vocablos y escafurcios a diestro y siniestro, sin ningún tipo de reparo ni miramiento. Con la justificación de una mente abierta y espíritu progre, se nos ha colado y se nos cuela todo tipo de hechos y situaciones anormales que dado el escaso espíritu crítico, la falta de conocimiento, la escasez de exigencia y el aborregamiento generalizado, da como resultado una normalización que produce indigestión, náusea y, en ocasiones, vómito. Aunque parezcan síntomas de covid-19 nada más lejos de la realidad, es simple y llanamente el fruto de una mente heteroflexible que teniendo claros ciertos conceptos quiere experimentar. Más que de mentes abiertas tendríamos que hablar de mentes que se desparraman, no hace falta más que abrir el oído y estar atentos a charlas de terraza, comentarios de sacristía, mítines, tertulias radiofónicas, televisivas, ... En cualquier momento puede surgir una mente supuestamente abierta, lúcida y progre que sienta cátedra sin encomendarse a Dios ni al diablo. Lo triste y lamentable es la continua aceptación por parte de los demás contertulios, tragando con todo sin ningún tipo de rubor y con total falta de posicionamiento, bien por desconocimiento, carencia de valentía o quien sabe si por vergüenza ajena.

En fin, parece que la flexibilidad va más allá de ese individuo o individua que, teniendo clara su condición sexual, quiere experimentar con lo que sea sin dejar de ser lo que es, o cree que es, porque con tanta flexibilidad hay riesgo de perderse en algún momento.

En esta sociedad la flexibilidad da mucho juego, eso sin entrar en política donde podemos comprobar fácilmente como el gobierno de turno “tiene capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades”, esto no tendría nada de malo, si no todo lo contrario, siempre y cuando fuera en beneficio de todos. Si transferimos la definición a las Comunidades Autónomas, está de moda transferir, y vistos los últimos movimientos del tablero político ajedrecístico de Castilla y León, hay cintura y flexibilidad para todo o casi todo.

En fin seamos flexibles y tengamos margen de movimiento pero sin perder el norte, que al final caminamos en círculo como burros y con orejeras, o con mascarilla pero burros.