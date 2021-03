Hay que mojarse

Uno es consciente de la hartura política, que él mismo padece. Prefería escribir de otras cosas : que en mi madriguera, a la buganvilia le han brotado esos botones con escamas que anuncian la primavera; como la Virgen más taurina de Salamanca, que está en un Cueto de Matilla- en cuya romería va a hacer cien años toreó “El pasmo de Triana”-, viste ahora el capote que le donó Juan Mari Pérez Tabernero, y sigue concitando en su misa dominical, a ganaderos del entorno devotos de su Madrina; o la bronca que le iba a echar al Cristo de Cabrera, por haberse llevado a un médico joven y bueno, con ancestros veguillenses (hasta que la viuda me dijo dulcemente lo mismo que decía resignada la madre del poeta de Frades - tan cerca de Mora y de Cabrera - : “Dios lo ha querido así, bendito sea”).

Pero atado a esta columna con la soga del deber, tengo que opinar de la matanza política iniciada, meter las manos en la artesa del mondongo y pringarme hasta los codos. Siempre se dijo que no se pueden pescar truchas a bragas enjutas. Pues bien, supe del enorme acierto de la decisión de Díaz Ayuso cuando en los medios de la izquierdorra - o sea, cantidad de radios, televisiones y periódicos -, la iban poniendo como un trapo, en un inconfeso y despiadado ¡a por ella! Algunos con comentarios verdaderamente abyectos. Saben que su órdago a la grande, a la chica y a los que lleven pares - la jugada de hontanares -, se apoya en unas buenas cartas, que además juega con agallas. Retendrá la Comunidad de Madrid, con su capital, “rompeolas de todas las Españas”. El farol de Iglesias, por el contrario, lo van a sofocar los madrileños ese 4 de mayo.

Entretanto he descubierto que soy un criminal y yo con estos pelos. ¿Usted?. Resulta que estoy del lado de los que Iglesias, al anunciar con chulería su candidatura, llamó “la derecha criminal”. Lo que pasa es que no sé qué “delito” he cometido, salvo el mismo del Segismundo de Calderón, nacer. En cambio, si miro del lado de la víbora moñuda, veo que el comunismo de sus amores, se ha cobrado ya cien millones de vidas. Y sigue.