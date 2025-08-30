Perdona Mañueco pero...

Comenta Compartir

Qué hartura de Mañueco. Esto de conocerse todos sus looks, que si camisita tal o cual, que si vaquerito, que si traje para las Cortes. Que es poner la 1, y ahí está. Y Virginia Barcones, también, pero ella de otra forma, más entregada. Él, gesticulando, y ella, cada día que pasa un poco más demacrada por la tensión de los incendios. A ver, qué Virginia es un cargo público nombrado por el Gobierno y ella trabaja y sabe de lo que habla. Y Mañueco debe ir con camisa, pero Barcones tiene que ir con la camiseta de Protección Civil. Se ve que él está ahí pero que no debería estar. Y lo dicen. Pues para esas cosas se ve que sale Mañueco. Que apenas interviene pero como le de por pedir los derechos de imagen, nos sale más caro que Broncano. Esto, para los que dicen que en la pública sólo salen «rojos». Que se ve que no es así.

Que se habla, y mucho, de si Mañueco no saluda a brigadistas o los brigadistas no le saludan; que menudo desastre de gestión...Y en el X de Óscar Puente está desde el primer incendio, más o menos desde lo de «sinvergüenzas». Que luego dicen estos fachas que el ministro de Transportes no trabaja. Otra cosa es que él siga de vacaciones, que para eso es ministro y los demás tenemos que estar «tranquis».

Y con esta hartura de ver tanto a Mañueco te agarras al ChatGpt como al espejito mágico, en busca de esa respuesta. Y le preguntas que cuál es la comunidad con más hectáreas quemadas este verano. Y te responde que Galicia. Vaya. Habrá un error. Que Rueda gobierna Galicia, pero no sale tanto. Por si has visto mal, le preguntas a la IA cuál ha sido el político más criticado este verano y estuvieron Pedro Sánchez, Feijóo y luego ya, Mañueco. Respiras. Entonces se te pone cara de brigadista frente a Mañueco y le dices al ChatGpt que esto de Castilla y León es un desastre y que cuántas brigadas de prevención harían falta para mantener limpio el monte con el rendimiento medio de una patrulla. Hace números y más números y te dice que a un ritmo de 10 a 20 hectáreas por brigada al mes, hay que ser realistas y que de 5 millones puedes limpiar 200.000 al año y viniéndote arriba. Que son 9.300 personas en 1.333 cuadrillas.Y que en toda España hay ahora entre 350 a 450 brigadas activas todo el año. Eso dice. Será ChatGpt, que esto no puede ser. Además ves que la despoblación es factor de riesgo, y Castilla y León es la comunidad más despoblada y de las pobres. Y deduces, sin ser un cerebrito, que es bastante más probable que entre un fuego en Castilla y León si está ya en Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha o Extremadura, que le ocurra esto mismo a Cataluña. Y sabes que Castilla y León se tiene que arreglar medio sola porque ya ha dicho Margarita Robles que el Ejército no está para apagar fuegos. Con esto ya se entiende que la maquinaria estuviera en el cuartel de ingenieros mientras eran voluntarios los que hacían cortafuegos en Cipérez. Que casi todo, cuando se explica, se entiende.

Notas el cosquilleo de tener la solución. Seguro que ahora, con lo que ha ocurrido este verano, Castilla y León recibe más dinero del Gobierno que el resto para conservar el Medio Ambiente. Mucho más. Seguro que María Jesús Montero está en ello y que Óscar Puente, como vallisoletano, será el primer defensor, le cueste lo que le cueste.

Pero sale otra vez Mañueco en la tele.Y Sarah Santaolalla que comenta que hay que ser «muy idiota o tener poca información» para seguir creyendo al PP o a Vox. Sueñas con que tengan también sus minutos Rueda, Guardiola o Barbón, que también tiene incendios. Y entonces sale lo de las elecciones. Que están por ser en marzo en Castilla y León. Y que en Galicia, no. Acabáramos.