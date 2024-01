El mensaje de Mañueco

De un tiempo a esta parte a los presidentes autonómicos les ha dado por enviarnos mensajes de año nuevo. Y, claro, no se conforman con el escueto «Feliz 2024» sino que sus asesores de imagen y comunicación -que los tienen y muchos- sacan a relucir sus mejores ideas para intentar llegar al ciudadano medio.

A pesar de sus ímprobos esfuerzos, me atrevería a decir que la gran mayoría de los lectores de este artículo seguramente no habrá visto el de nuestro presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco. Por eso, me dispongo a darle un poco de cancha, que no ha estado mal del todo.

Lo primero que llamó la atención es que el 'presi' salió del despacho y se fue al instituto María de Molina de Zamora para pronunciar su discurso. No, no había repetido curso, ni había tenido examen de recuperación de alguna asignatura. Quiso brindar por el nuevo año con los castellanos y leoneses desde una de esas aulas en las que, según el último informe PISA, se imparte la mejor educación de España y una de las diez mejores del mundo. Ahí es nada. La idea, aunque quedó un poco artificial con los saluditos a los alumnos y a los profesores, no fue mala y le sirvió para sacar pecho, que, después de un año azaroso, no le viene mal.

Mañueco quiso representar así el gran valor que se le da a la educación en nuestra comunidad autónoma, de tal forma que «nuestros jóvenes escojan el futuro que quieran». Lástima que los datos del INE le vengan a recordar que Castilla y León es la región española que más población ha perdido en la última década. Y una de las razones de esta situación radica en que nuestros jóvenes, a los que formamos mejor que a nadie en el mundo, se marchan fuera de nuestras fronteras porque aquí no encuentran oportunidades acordes a sus aspiraciones. De hecho, el presidente vino a decir que el retorno de esos convecinos, que en su día tuvieron que hacer las maletas y marcharse, va a ser una de sus prioridades.

Tras el alarde, vinieron los recaditos, que ya hacía días que había pasado la Navidad con sus buenos sentimientos. El primero de ellos fue para su socio de gobierno. Mañueco recordó a Vox que este reconocimiento a la educación de Castilla y León constituye uno de los mejores ejemplos de que el modelo autonómico, bien gestionado, puede proporcionar grandes beneficios a la sociedad. Y lo recalcó en dos ocasiones, como para que Juan García-Gallardo lo escuchase bien y no mirara para otro lado o hiciera extraños gestos con la mano.

Y el segundo dardo, como no podía ser de otra manera, fue para Pedro Sánchez y sus pactos de gobierno. En este aspecto, prácticamente todos los presidentes regionales del PP coincidieron en fin de año. Con Ayuso a la cabeza, en sus mensajes expresaron su deseo de una España «sin privilegios» y «sin muros», justo todo lo contrario a lo que nos está abocando el inquilino de La Moncloa.

Mañueco abogó por una defensa firme de la Constitución y advirtió que sus valores se encuentran, en estos momentos, en peligro. Y no le falta razón. Todos los pasos que está dando Sánchez, desde que perdió las elecciones municipales y se sacó el as de la manga de convocar unas generales en un último y exitoso intento de supervivencia, se han encaminado hacia la destrucción del país como lo veníamos entendiendo desde el 78. Por eso, aunque en esos discursos se habló de diálogo y de tender puentes, también va siendo hora de ponerse en frente -eso sí, sin vapulear muñecos en Ferraz a la hora de las Campanadas- para defender con todas nuestras fuerzas «nuestro más valioso patrimonio», la Carta Magna que a todos nos iguala.