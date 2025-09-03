Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Unos jetas, como mínimo

Si es delito lo dirán los jueces, si es que el presidente deja que actúen con independencia, como en cualquier democracia

Marian Vicente

Marian Vicente

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:00

El presidente del Gobierno salió de su jaula dorada para acudir a la televisión que él mismo controla. La periodista Pepa Bueno le preguntó por todo, pero no lo puso en evidencia por sus trolas, embustes y sus ataques a los jueces.

Pocas cosas me sorprendieron de un señor que llegó mintiendo con una moción de censura contra la supuesta corrupción que le ha atacado de lleno a él. De un señor al que echaron de su partido con cajas destempladas y que continúa al frente del PSOE con unas primarias bajo sospecha de pucherazo, según las conversaciones del trío calavera, es decir, Koldo, Ábalos y el «honesto» Cerdán, sus estrechos colaboradores y compañeros de tantas confidencias y viajes, no en un Simca 1000, sino en un Peugeot.

Dijo que el hermanísimo y Begoña están pagando la pena del telediario por el mero hecho de ser familiares suyos. Como si su hermano no fuera un jeta, un caradura que no sabía ni dónde estaba la oficina donde supuestamente se ganaba el sueldo, como si no hubiera estado cobrando sin aparecer por el trabajo por ser el hermano del presidente. Y como si su queridísima esposa no fuera, cuando menos, una «aprovechategui», siendo generosos con ella, que no hubiera estado utilizando los medios y los recursos de la estructura de La Moncloa y el nombre de su esposo presidente para hacer presuntamente «negocietes».

Vamos, ya le digo yo que, si cualquiera de los presidentes anteriores se hubieran aprovechado tanto del cargo y de todo lo que conlleva para beneficio de los suyos, él mismo hubiera montado un juicio sumarísimo.

El presidente del Gobierno atacó a los jueces que investigan a su mujer, al jeta de su hermano, a sus más estrechos colaboradores y a su partido por presunta corrupción. Y casi al mismo tiempo, Illa se reunía con un huido de la Justicia y el etarra implicado en el asesinato de Gregorio Ordóñez le pedía al juez el aplazamiento de su declaración porque estará de vacaciones en Palma. ¿Nos quedará algo más por ver con este Gobierno?

Dijo que las investigaciones a los suyos son la demostración de que «hay jueces haciendo política y políticos tratando de hacer justicia».

El mundo al revés. El respeto al poder judicial solo se aplica cuando va contra el enemigo. Y parece que la esfera de Sánchez es intocable hagan las barrabasadas que hagan.

Pero, ¿se da cuenta el presidente que bajo su mandato los contribuyentes hemos estado pagando hasta las «churris», amigas o prostitutas de algunos de sus más estrechos colaboradores?, ¿no se le cae la cara de vergüenza?, ¿cómo es capaz de decir que ya ha pagado el precio político?

Sánchez volvió a hacer temblar el lunes los pilares de nuestra democracia, porque sin separación de poderes, no hay democracia. El justiciero presidente actuó como si de un vulgar tirano se tratara, como los amigos íntimos de su colaborador Zapatero.

Su hermano y su mujer son unos jetas, como mínimo. Dos aprovechados que se han lucrado presuntamente del cargo del presidente del Gobierno. Luego ya si es delito o no todo lo que han hecho lo dirá la justicia. Lo dirán los jueces, si es que el presidente deja que actúen con independencia, como ocurre en cualquier democracia.

De momento, su amigo, su estrecho colaborador y una de las personas que le aupó a la Secretaría General del PSOE cuando los suyos le pegaron la patada y el que le ayudó a ser presidente del Gobierno después de perder las elecciones de julio de 2023, como las perdió, ya está en la cárcel y se llama Santos Cerdán. ¿Se acuerda de todo lo que hizo por usted?

