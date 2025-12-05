Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Deshacer el camino

Un hospital público gestionado por una empresa privada es un modelo abierto a situaciones perversas

Javier Hernández

Javier Hernández

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:00

Comenta

Siempre he defendido que no existe una sanidad de izquierdas y otra de derechas. Cualquier Gobierno, sea cual sea su tendencia política, busca ofrecer la ... mejor atención sanitaria a sus ciudadanos, dentro de una limitación esencial que es el presupuesto. Me irrita mucho cuando los políticos utilizan el tópico de que el dirigente de turno «está intentando destruir la sanidad pública para favorecer a sus amiguitos de la sanidad privada». No creo en ello por varias razones: porque aún conservo la fe en que los políticos no son los conspiradores que nos intentan vender, y también porque existen cifras y datos objetivos que dicen que los partidos que más dinero destinan a la sanidad privada son, precisamente, los que suelen afear estas prácticas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»
  2. 2 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido
  3. 3 La obra que nunca para en Salamanca
  4. 4 Así quedan las fiestas locales de 2026 en los municipios de Salamanca
  5. 5 España se retira de Eurovisión
  6. 6 Misterioso mensaje de Yurena por las calles de Salamanca
  7. 7 Sanidad corrige los servicios mínimos de la huelga médica en Salamanca y añade refuerzos en el turno de tarde
  8. 8

    Incertidumbre en el sector del porcino ibérico tras el desplome histórico del precio del blanco
  9. 9 Una reforma integral para el último edificio histórico del Rollo
  10. 10 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Deshacer el camino