Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mi vida con «La Pepa»

Si una vez se pudo con el «bicho», que entonces se cebó con las granjas y los cerdos, es posible volver a hacerlo

César Lumbreras

César Lumbreras

Viernes, 5 de diciembre 2025, 05:50

Comenta

No piensen mal. Para mí, la Peste Porcina Africana, ahora la PPA para los puristas y antes conocida popularmente como la PEPA, fue y es ... simplemente «la Africana». Como hijo y nieto de ganaderos de porcino ibérico, «la Africana» ha estado muy presente en mi vida y entiendo perfectamente el temor y la preocupación que el foco que ha surgido en Barcelona ha despertado en todo el sector del porcino. Recuerdo como si fuera hoy cómo llegó «el bicho» a nuestras vidas mediada la década de los sesenta y la angustia que se vivía cada vez que uno de los cerdos dejaba de comer, un síntoma clave en estos animales, aunque luego no fuese «la Africana», sino una simple gripe, resfriado o la clásica. Me acuerdo asimismo de las medidas y precauciones que debíamos adoptar antes de entrar en el cebadero para evitar trasladar «el bicho». Pongo tan solo un ejemplo: si los marranos «coloraos» estaban en varios cebaderos, había que tener un par de botas en cada uno de ellos, y también un mono diferente, que se debían desinfectar continuamente y, por supuesto, no trasladar de una nave a otra, por si acaso. Entonces, finales de los sesenta y principios de los setenta no se conocía mucho de esta enfermedad y del virus (el bicho) que la causaba. Había llegado a España procedente de Portugal, país que tenía colonias en África. Por resumirlo en una sola frase «aquello fue un sin vivir para todos».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»
  2. 2 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido
  3. 3 La obra que nunca para en Salamanca
  4. 4 Así quedan las fiestas locales de 2026 en los municipios de Salamanca
  5. 5 España se retira de Eurovisión
  6. 6 Misterioso mensaje de Yurena por las calles de Salamanca
  7. 7 Sanidad corrige los servicios mínimos de la huelga médica en Salamanca y añade refuerzos en el turno de tarde
  8. 8

    Incertidumbre en el sector del porcino ibérico tras el desplome histórico del precio del blanco
  9. 9 Una reforma integral para el último edificio histórico del Rollo
  10. 10 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Mi vida con «La Pepa»