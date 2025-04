El artículo 2 de la UE

Comenta Compartir

Aquí va una pregunta retórica: vamos a suponer que España no fuese miembro de la Unión Europea (UE) y solicitase su adhesión a la misma, ¿se aprobaría su candidatura o se rechazaría? La verdad es que tengo mis dudas y lo mismo pasaría en el caso de otros países que son Estados miembros, como es el de Hungría, pero no el único. El artículo 2 del tratado fundacional es muy claro al respecto: «La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres». ¿Se cumplen estos principios básicos en España en estos momentos, con el marido de Begoña al frente del Gobierno? Albergo dudas, especialmente cuando se comprueba que Pedro Sánchez ha decidido «pasar» de las Cortes, y más en concreto del Congreso de los Diputados, al que ha hurtado otro año más el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, cuyo proyecto ni siquiera ha llegado a presentar. En una democracia plena este es un asunto básico. Ahora, además, ha rizado el rizo y va a aumentar el presupuesto de defensa en más de 10.000 millones de euros, por lo bajo, porque nos van a exigir cantidades adicionales, y lo hace al margen de las Cortes. Eso por no hablar de los ataques a la Justicia y a los medios de comunicación. ¿Respeta el Gobierno actual la democracia y el Estado de Derecho tal y como se recogen en el citado artículo 2? Lo dejo al criterio lector, pero mucho me temo que, si ahora se presentase nuestra solicitud para negociar la adhesión a la UE, desde Bruselas y el resto de los Estados miembros nos la discutirían.

Se cumple estos días el primer aniversario de la «espantá» del marido de Begoña durante cinco jornadas, para luego retornar con más fuerza. Y en estos doce meses la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado en eso que podríamos denominar calidad democrática. Al desprecio al Parlamento una y otra vez, porque no tiene mayoría suficiente para sacar adelante sus proyectos, se unen los ataques a los jueces, el asalto a las Instituciones, el enfrentamiento más o menos soterrado con la Jefatura del Estado, el intervencionismo en empresas públicas y privadas, los escándalos que afectan al fiscal general, todo lo que rodea a las andanzas en el pasado de su mujer, los casos de presunta corrupcion del que fue su mano derecha en el partido y en el Ejecutivo, José Luis y su corte de Koldos y Jésicas, utilizando recursos y empresas públicas. La penúltima, porque seguro que ya habrá otra, es lo de no ir a Roma. Vamos, que es una tras otra. Y todavía casi uno de cada tres votantes sigue confiando en Sánchez. Deberían releer el citado artículo 2.