Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Versículos con autotune

Lo que en nuestros padres y abuelos era religión, en Rosalía se ha convertido en lenguaje visual. En el fondo, un creer que salve del olvido

Ángel Benito

Ángel Benito

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:00

Comenta

Un alambre de cobre protege una puerta de hierro forjado sin cristales. 1898 figura en el dintel. Las tres vueltas sobre sí mismas tratan que ... el cordón metálico sirva de cerradura que no detiene ni siquiera a las hojas secas. Sobre el suelo grisáceo ni siquiera se intuye el mármol blanco. Las tres rosas rojas olvidaron su lozanía a la semana de ponerlas. Olor a agua sucia, fregonas escurridas, escobas sin cerdas para repetir la visita anual. Ella, mi madre, lo hace porque lo vio a hacer a la suya. Coge el coche de línea que para en un pequeño pueblo entre Salamanca y Zamora para llegar al cementerio. Se coloca en el centro de las tres lápidas. Limpia las argollas. Se para un segundo frente al marido, que la convirtió en viuda cuando cumplió 26 años. La abuela, que marcó el legado. El recuerdo que ni siquiera se atreve a susurrar. La lágrima castellana que nunca sale al exterior. Se repite la misma letanía cada año: habría que pintar el techo y poner los dichosos cristales. Y quitar el alambre que protege. ¿Qué quieres que resguarde?, pregunto. Ella no se ríe. Llevamos dos horas allí. Cinco minutos le dedica al silencio. Cambia los paños, coloca las rosas nuevas, un centro en el medio. «Es para los tres». Siempre el mismo mantra. Es su fe. No necesita ser explicada.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil localiza 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica en Montejo
  2. 2 «Cuatro tontos estropean la imagen»
  3. 3 La fecha marcada en rojo para las familias con empleadas del hogar
  4. 4 Fallece Juan Calderón, el hermano mayor «por excelencia» de Jesús Nazareno
  5. 5 Nuevo hallazgo en el cerro de San Vicente: un pozo de nieve
  6. 6 Del campo al cementerio: «Ya no da para vivir»
  7. 7 El acusado de un violento asalto en la avenida de Portugal para robar una cartera se enfrenta a cinco años de prisión
  8. 8 Francia adelanta la apertura de sus fronteras y exportará de nuevo vacuno este sábado
  9. 9 El Salamanca UDS se entera en el momento de que no puede entrenar en Las Pistas y se va al anexo
  10. 10 Localizado de madrugada y en buen estado un anciano de 88 años que había desaparecido en Mieza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Versículos con autotune