A estas horas ya habrán pasado por sus casas los Reyes, que a pesar de que encarnen en zurullos como el Paquirrinín -y la madre que lo parió-, no logran privar de inocencia a los niños. Y está a punto de llegar Filomena, (que significa “la muy amada”), y es como han bautizado los meteorólogos a una nevada sin precedentes. Digo yo que la querrán en las estaciones de esquí -como la bejarana Covatilla-, y algún peruano o nigeriano que no haya visto nevar en su vida, pero los amenazados de un resbalón ciudadano y un peligroso jardazo, nos sucede como al personaje de Torrente Ballester, el protagonista de “Filomeno a mi pesar” (no le gustaba su nombre y se lo cambió). Preferimos que el temporal pase; si fuera posible, que pase también este frío del carajo; y no digo nada del Gobierno, que por Reyes le ha regalado a los ingleses un pedazo de soberanía sobre Gibraltar.

Hoy (ayer para ustedes) me he vuelto a subir a esta columna, en la que llevo encaramado más de 25 añitos, por honrar a nuestro patrono, San Simeón el Estilita (se celebra el 5 de enero), aquel anacoreta que vivió nada menos que 37 años sobre una columna (en su idioma stylites, de ahí su apodo), de 17 metros de altura. ¿No se lo cree usted? Buñuel tampoco, e hizo un mediometraje tirando a surrealismo blasfemo, “Simón del desierto”, que le valió muchos premios. Uno no aspira a tantos años, pero si puedo seguir empinado sobre mi “Farol” alguno más -quien yo me sé exclamará ¡abrazafaroles!-, se lo agradeceré a Gruposa y al Creador. Por cierto, anduve por Siria viendo el templo donde se conserva, y de tantos codos solo queda una especie de meteorito, de verraco, una masa como la “yegua” de Irueña, en Fuenteguinaldo.

Y como San Simeón inventó el cilicio, le imito tomando un bejuco espinoso, pero no me lo lío a la cintura, lo uso como zurriago contra esos incongruentes socialistas salmantinos que se alborotan -otros se avergonzarán-, cuando se les habla del Gobierno “social-comunista”. ¡Pero coño!, no querrán que se diga gobierno “socialdemócrata” -como debería ser-, con los indeseables podemitas que ellos han incrustado en la Moncloa.