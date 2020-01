En este momento en el que todos tenemos mil dudas de lo que hemos votado, de lo que nos conviene, de lo que debemos hacer, aceptar, tener como verdad o como mejor opción... En este momento es cuando tenemos que asumir que lo que nos viene de fuera es algo que no podemos evitar. Y tenemos el virus que viene de China, que nos marca y condiciona el día a día del país.

Y no es lo mismo el “coronavirus”, que el virus de la Corona. Porque pasado el cumpleaños del que es nuestro Rey, dejando de lado la imagen de Juan Carlos, podemos pensar que no todo el mundo coincide en la necesidad de la figura de la Casa Real. Normal. Hay gente que está a favor y gente en contra. Gente que le gusta y gente que no. Pero como siempre son opiniones, formas de ver este país tan curioso en el que vivimos que puede unirnos o todo lo contrario.

Aparte estamos pendientes de nuevas decisiones de Falconeti. De pactos de los que éramos conscientes, pero no queríamos asumirlos. Y lejos de ir a mejor sabemos que lo peor está por llegar. Hay que asumirlo, gestionarlo, ponerlo en valor y apuntar las consecuencias.

Mientras que la Casa Real queda en entredicho por su validez, por el coste que supone para los españoles, la nueva “casta” pide paso y se pone al nivel de lo que ya ha pasado, o de lo que puede pasar.

Porque es normal que haya muchos españoles que no tengan claro si es una institución que no saben si es algo que les implica, porque es cierto que es algo anacrónica. Pero hay muchos, y me incluyo, que tenemos un cariño a muchas cosas que implican un respeto, un guiño, a las formas de toda la vida.

Salamanca es más fácil. O eso creo. En Salamanca estamos más cerca. Tenemos más ganas de hablar. Podemos no tener nada en común, ni intentar hacerlo y, a pesar de eso, estar tomando un vino charlando y construyendo una amistad.

Y sí estamos coronados. Estamos forzados, condenados... Porque en nuestra forma de pensar, de hacer, de vivir... Se supone que tenemos que hacer valer nuestras diferencias, cuando es mucho más lo que nos une.

Salamanca es una. En Salamanca entramos todos. Sumemos que ganamos todos. Que tenemos que buscar cosas en común, así construiremos algo juntos.