Que no es lo mismo que “constitucionalista”. Afortunadamente hay aún bastantes constitucionalistas, es decir, defensores de la Constitución de 1978, que antes era atacada por algunos desde fuera del sistema, y ahora lo es -por increíble que parezca-, desde el mismísimo Gobierno. Pero constituyentes, digamos coloquialmente “pata negra”, de aquellos senadores y diputados de 1977, cuya firma está en el original de nuestra Carta Magna, quedamos muy poquitos, aunque solo sea por razones biológicas. Uno de ellos es el senador de UCD por Salamanca Manuel Delgado Sánchez Arjona, que se siente orgulloso de su firma y rúbrica al final del texto, cuya redacción costó tantas vidas, esfuerzos, diálogo, cesiones y sacrificios. Orgullo lícito, aunque emparejado con la amargura de soportar el acoso por algunos “españoles” hacia aquel logro histórico que, por el contrario, sigue siendo elogiado como ejemplo desde el exterior.

Manolo, mirobrigense de familia militar, jurista formado en Madrid, Londres y Dublín, y ganadero, fue el político salmantino más votado en las primeras elecciones de nuestra incipiente democracia, y tras 42 años, ya nonagenario, sigue lúcido, con una envidiable memoria, culto, equilibrado, siempre señorial, y risueño, a pesar de los infortunios que lleva padecidos, algunos superiores a los que todos soportamos. Es el único político cuyo apellido -el tercero, por exigencias de la rima-, he escuchado por las calles, en este caso de Ciudad Rodrigo, cuando UCD se desmoronó: “¡Ay qué pena, ay qué pena!, no poder votar a Mena”, como coreaban sentidamente mirobrigenses de toda condición e ideología, que antes le habían hecho senador y alcalde de la hermosa ciudad.

Le conocí hace más de sesenta años y puedo presumir de su inmensa, generosa amistad. Eso me impide relatar detalles humanos conmovedores de los que he sido testigo y que su bonhomía no me permitiría proclamar. Me va a reñir, pero esta columna se la debía. Cuando se encuentren ustedes con Manuel Delgado Sánchez Arjona, recuerden que es uno de los pocos esforzados, desinteresados “padres de la patria” que nos quedan. Es mirobrigense, salmantino, español a carta cabal, y fue de los que hizo posible, sencillamente, que usted haya vivido la época de mas libertad y prosperidad que ha conocido España en toda su historia. Salúdenle, cuando menos, con respeto.