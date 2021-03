El tiro en el pie de Tudanca

Anda el socialista Luis Tudanca en las últimas horas buscando una muleta en la que sostenerse tras el tiro en el pie que se ha dado con la fallida moción de censura. El gatillo no lo apretó él, era otro quién sostenía el revólver, Pedro Sánchez, a quien se le ha encasquillado la previsible ‘jugada redonda’ para dinamitar los pactos entre PP y Ciudadanos.

Pese a un digno papel en las Cortes, Tudanca queda expuesto tras sumar solo el apoyo de Podemos y recibir el NO es NO de Ciudadanos, ahora y para siempre. Ha sido el alfil sacrificado para buscar el jaque mate en tres jugadas, se echó un órdago a la grande llevando chica y eso, se suele pagar caro. Ahora, los populares se lanzan en tromba para pedir su dimisión, pero parece que este movimiento, en clave interna, incluso podría guardar las espaldas del secretario regional. Se ha ganado el derecho a recibir compensación, y eso es mucho decir cuando el que manda lo hace, y con autoridad, desde el sillón de la Moncloa. Habrá que estar atentos a futuros movimientos en la maquinaría socialista.

Hubo un veterano político de provincias que me confesó que tenía una instrucción: ‘Siempre que llamaran desde el partido en Madrid, él estaba en el bar de la esquina tomando algo’. Bien sabía que eso le iba a evitar muchos ‘marrones’ que camuflar, y muchos sapos que digerir. El que se ha tenido que tragar Tudanca es de tamaño XXL, por que la alternativa de presentar una moción de censura siempre estuvo encima de la mesa, desde el inicio de la legislatura, pero el horizonte no era este, sino uno mucho más cálido y soleado, quién sabe si con otro Ciudadanos. Al PSOE le entraron las prisas vía Madrid y Murcia y el resultado ha sido el contrario al buscado.... La moción de censura no ha hecho sino fortalecer el pacto entre Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, dos novios con visos de acabar en matrimonio.

Es cierto que la marcha de la procuradora salmantina de Ciudadanos, que le puso pimienta a la moción de censura con su espantada el pasado viernes, deja al gobierno regional cojo de una pierna. No hay mayoría absoluta en las Cortes y habrá que pactar, pero para eso está el diálogo... y el dinero. Aunque el bálsamo que ha aportado el PSOE con su movimiento hay que mirarlo en clave interna. En el Partido Popular, los congresos provinciales podrían reabrir heridas entre Génova y María de Molina, pero llega la moción y todo es alegría, unión y’ Mañueco es el mejor’. En Ciudadanos, enfurruñados entre ‘igeistas y oficialistas’ desde que el día es día, también llega la moción y todo es paz y armonía. Ya dice el manual básico de la política que nada une más que un enemigo común, y en eso se ha convertido Tudanca, un enemigo con un tiro en el pie.

Y en esto vamos pasando la semana, mientras hospitalizados y muertos se acumulan en la estadística. Qué rabia, qué tristeza... y qué cansancio.