El palacio de los sueños. Léanla

Qué difícil se ha hecho volver a la calle. Lo estaba deseando, pero algo dentro de mí se hacía un runrún, no sé si más de pena que de miedo. Cuesta acostumbrarse a verse embozado, a no poder abrazar, a encontrarse guardando distancias, escudriñando todo cuanto tocas y respiras. Cuesta enfrentarse al silencio de los negocios cerrados; a la imagen solitaria del comerciante que espera que alguien se atreva a cruzar el umbral de su tienda: el desinfectante en una mesita junto a la puerta, el pulverizador de lejía preparado para fumigar cada uno de nuestros pasos. Cuesta creer que muchos ya no pasean la ciudad, que hubieron de emprender el viaje a las estrellas en embalajes precintados sin remitente y sin flores. Cuesta sostener la palabra futuro en el pensamiento; aceptar que la estabilidad democrática depende de un juego de tabas -desleal, promiscuo, libertario y carroñero- que no admite más adversarios que los que integran la bigornia gubernamental: pícaros de la progresía a los que el estado de alarma y pandemia les ha engordado la prepotencia, el pico y el papo.

Pablo Iglesias al mando –él decide–, ya con los visibles buchetes de los que acaudillan las dictaduras; la rubicundez asomándole tan generosamente en sus mofletes, que su rostro comienza a ser algo más que perturbador.

Mayormente cuando uno le pone oídos a toda la violencia que ha ido dejando en las hemerotecas. Un manual de guerrillero ante el que, sorprendentemente, el presidente Sánchez cose los labios y tapia las orejas. A pesar de la indignación de ese socialismo constructivo que consiente y calla.

Dicen, sí, eso dicen, que por no ladrar en noche de perros. ¡Ah, la noche! ¡Qué bella cuando se levanta sobre la apacibilidad de los sueños! ¡Qué aterradora cuando se anuncia con el decomiso de libertades!

“El palacio de los sueños” de Ismaíl Kadaré, varias veces candidato al Premio Nobel, es la obra más lúcida que haya podido escribirse sobre el totalitarismo comunista en la Albania de los Balcanes. Léanla.