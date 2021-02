El bereber culé

Aprendí porqué algunos futbolistas cobran tanto en el Atlas, a 2.000 metros de altura, en la tienda de piel de camello de un bereber que vendía Rosas del desierto del Sahara y otros minerales. En aquella choza del nómada, campeaba un poster del equipo de fútbol del Barcelona. Ante nuestro estupor, el árabe señaló sonriendo a Leo Messi. En las alturas de aquel macizo estaba el secreto del sueldo -notoriamente inmoral -, del niño argentino que nació con problemas de crecimiento - apodado “El Pulga”-, que ahora calza botas de oro. Messi es rentable.

“Pues en mis tiempos – decía con humor negro un comerciante salmantino -, a esas crías las tirábamos al río”. No lo arrojaron al Río de la Plata, vino buscando médicos españoles, fue mimado en la cantera del Barsa, y hoy atesora el contrato mas importante de la historia del deporte. Pero, ojo, produce mas que cobra. Con poca alzada, es paticorto y parece faltito (no lo es). Chiquito de la Calzada lo calificaría como “fistro duodenal”. Pero cuidó su musculatura, menudea las piernas vertiginosamente y además con habilidad. Con el balón pegado a sus botas, y un dribbling diabólico, marea a las defensas. En medio metro que logre, tira de gatillo imparablemente. A balón parado suele quitar las telarañas a las escuadras de la portería rival. Eso si, ha cobrado por cada gol 3,4 MM de euros. En un país de 950 euros de salario mínimo, y una tasa de paro juvenil del 40%, Messi ingresa en su cuenta, cada hora del día – ¡aunque esté durmiendo! -, 8.750 euros. Ni el Ayuntamiento de Salamanca dispuso de tanto en 2020, porque nuestro presupuesto anual fue del mismo importe que lo que gana el futbolista cada temporada (150 MM). ¿Es escandaloso?. Si, pero paga una entidad privada, como la televisión que paga a Quico Rivera para que ponga a parir a su madre, la Pantoja. Mas desvergüenza es que de nuestros bolsillos, con dinero público, se paguen nada menos que 450.000 políticos (aunque muchos no saben hacer la “o” con un canuto); o a Simón el enterrador.

¿Recuerdan el lema del Barsa? : “Mas que un Club”. Si, un puti-club., al servicio de Messi y del separatismo. Está en quiebra. Que se j...