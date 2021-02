El amor está en el aire

PORQUE con eso de que el domingo llega San Valentín ya nos tienen fritos. Ojo, no confundir a San Valentín con Cupido, que siempre se habla del primero, pero se usa la imagen del segundo.

Nos bombardean con ofertas, promociones, regalos... Y yo entiendo que en la época en la que estamos, tanto comercio como hostelería, tienen que intentar aprovechar cualquier excusa para ingresar dinero. Pero hombre, hay cosas que sí veo, y cosas que no. Bombones, cenas, perfumes, viajes, ropa... Vale, pero, por ejemplo, una oferta en neumáticos, no me pega. Vamos que si alguno llega con ruedas nuevas me da a mí que, o duerme en el sofá, o la relación cambia de tiempo verbal (vamos, que de ser pareja, pasa a eran pareja).

Pero quizá hay un detalle del que no te habías dado cuenta (permíteme el tuteo ya que llevamos ya años juntos en este rincón), este año San Valentín y las elecciones catalanas coinciden el mismo día ¿Casualidad? No lo creo.

Porque si hay algo en lo que se parecen Puigdemont y Cupido, es que los dos lanzaron la flecha y salieron volando. Porque qué acto más puro de amor hay que perdonarlo todo sin condiciones, como se quiere hacer con los presos del Procés. Porque qué es más bonito que entregar tu confianza ciega a alguien para que te dirija durante cuatro años.

Están ciegos de amor. Y todo el mundo tiene derecho al amor, todos, hasta los enfermos. Por eso si hay que dejar salir de casa a los positivos por Covid para que manifiestan su amor en las urnas, pues oye, que salgan ¿no? Ay de aquellos que se les ocurra decir que tienen miedo al contagio, esos van contra el amor, y eso es muy feo.

Y sí, el amor es ciego, y parece que también es sordo. Porque Illa sigue asegurando la vacunación antes de que cante el gallo (ojalá), los independentistas aseguran que no pactarán con el PSC (ya veremos) y Casado asegura que el PP es un partido importante en Cataluña. Cada loco con su tema, pero locos de amor, por supuesto.

En fin, qué mejor y más amoroso plan en Cataluña que ir de la mano a meter la papeleta en la urna. Para los salmantinos que tenéis pareja, tened un detalle ese día, pero, a ser posible, que sea de comercio local. Y los que no la tenemos, pasaremos un domingo como otro cualquiera. Mucho amor para todos.