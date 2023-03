¿Economistas o echadores de cartas?

En una quiniela de fútbol no acertar ningún resultado debe de ser tan improbable como acertarlos todos (esto no es cierto, porque acertar cada resultado tiene la probabilidad de 1/3 y no acertar 2/3), pero, en fin, valga la broma para intentar comprender lo que les ha ocurrido a los economistas a la hora de prever lo que iba a pasar en Occidente con la inflación que nos ha invadido. Según Joaquín Estefanía, “primero dijeron que sería un fenómeno transitorio, a continuación que no habría ‘inflación de segunda ronda’ si los salarios subían por debajo de los precios, más adelante hicieron una vinculación espuria entre la subida del salario mínimo interprofesional y el empleo; por último, entendieron que la inflación subyacente (aquella que no computa los precios energéticos ni los alimentos frescos) no sobrepasaría a la inflación general y ha ocurrido todo lo contrario”.

La prueba más clara del fallo en las previsiones que afecta a los economistas la puso de manifiesto el BCE, que no se olió lo que iba a pasar y mantuvo los tipos de interés cercanos a cero hasta que estallaron los precios y se puso a la tarea de elevar esos tipos, con los resultados fáciles de imaginar: créditos e hipotecas por las nubes.

El pasado mes de febrero hubo en España una subida del 7,7% en los precios respecto a febrero de 2022 (que en la zona europea fue del 5,6%). En los dos últimos años los precios subieron un 2,1% (2021) y un 8,4% (2022) mientras los salarios solo lo hicieron un 1,5% y un 2,8%, respectivamente.

Según el INE los salarios de 2022 representaron el 46,8% del PIB, mientras que en el año anterior fueron el 48,1%. Sumando lo que significan las rentas del capital, el beneficio de las empresas, el pago de intereses, las amortizaciones, la renta de los propietarios de inmuebles y los beneficios de los autónomos esas rentas representaron en 2021 el 40,9% del PIB y subieron en 2022 al 42,3%.

Con los precios crecientes de las importaciones, los tipos de interés y la cesta de la compra, la situación de muchas familias españolas empieza a ser cada vez más preocupante, a la vez que se reducen los depósitos bancarios y cae el ahorro.

No podemos volver a cometer los mismos errores que se cometieron antes de la Gran Depresión (1929). Algo más que prédicas habrá que hacer, y ojalá que aparezca en algún sitio un nuevo Keynes y políticos como Roosevelt.