Cuántos Gobiernos hay en España? A tenor de lo que está sucediendo y vamos conociendo en las últimas semanas, pues dos. Por un lado, el de Pedro Sánchez y sus socialistas, que no es todo el PSOE, ni mucho menos. Por otro, el de Podemos de Pablo Iglesias y los comunistas. Pero, haya tranquilidad, que la sangre no llegará al río, entendida esta expresión en el sentido de que por mucho que se peleen, a final no habrá una ruptura entre ambos, porque eso supondría que los unos y los otros podrían perder el poder y eso ya son palabras mayores. De todo lo anterior hay que extraer una conclusión: nos tenemos que acostumbrar a desayunar todos los días con lo que en los últimos tiempos del franquismo se llamaba “contraste de pareceres” entre los dos bloques gubernamentales. Incluso es posible que algunos días desayunemos con una bronca, comamos con otro lío nuevo, merendemos con un rifirrafe adicional y cenemos y nos acostemos con un guirigay de última hora. A las pruebas de las últimas jornadas me remito.

Si la situación de dos Gobiernos en uno hubiese ocurrido en una época normal, con necesidad de gestionar solo los asuntos del día a día, la cosa ya hubiese sido grave. Sin embargo, con la que nos está cayendo encima, las divisiones, la falta de coordinación y los problemas de gestión pueden llevarnos al límite. Siguen varios ejemplos. Pone los pelos de punta saber quiénes son los responsables de pilotar la crisis del coronavirus y más tras haber visto la pelea entre los Ministerios de Sanidad y de Trabajo, en la que tuvo que mediar la Moncloa ayer por la tarde. Las repercusiones económicas y sociales de la multiplicación de los casos a medida que pasan los días ya se han comenzado a notar: cancelaciones de eventos; teletrabajo; caída de la demanda en hoteles, compañías aéreas, viajes y de la actividad en líneas generales. ¿Tiene preparado el Gobierno o los dos Gobiernos algún plan de contingencia para todo ello?

¿Ha diseñado el Ejecutivo o los Ejecutivos algún plan de contingencia para el caso de que alguna zona amplia tenga que ponerse en cuarentena y cerrarse, algo que, visto lo sucedido en otros países como China e Italia, no debe descartarse? ¿Cómo se garantizaría el suministro de productos básicos llegados a esa situación? No se trata de crear alarma, sino de mirar a lo que ya ha sucedido en otras partes del planeta, para aprender de sus éxitos y fracasos, adecuando la gestión a la realidad de aquí. En estos momentos hace falta un Gobierno unido que haga política, pero, sobre todo, que haga gestión y que sepa gestionar. ¿Acaso lo tenemos?