Diálogo de amigos

Que cómo estoy? Pues estoy evidentemente mucho mejor que podemos, aunque la izquierda la tengo mal y la derecha paralizada. A pesar de todo no me quejo, mis hijos no se han casado pero no son malos ciudadanos, y las niñas unidas y a sus anchas. Eso sí, unos y otras muy creyentes, procurando hacerlo bien y sin que sepa la derecha lo que hace la izquierda y viceversa. Por lo demás, a veces, alguno quiere ser tan franco que resulta insolente, te diré que me siento incómodo con lo que estamos viviendo. No logro entender a esta amalgama de mentes políticas. No me cuadran las cuentas, dos y dos son veintidós, la mayoría es la suma de las minorías y, el orden o el desorden de LOS factores, sí altera el producto. En fin amigo, cada vez nos resulta más difícil llegar a final de mes. Para colmo se ha venido a vivir a casa un alemán, un tal Alzheimer, que nos tiene medio confundidos, nos lía de mala manera y nos descoloca. Cuando tratamos de recordar, ya no tengo claro si hacemos memoria histórica o memoria histérica. Sinceramente amigo a pesar de todo, somos una gran familia, muy plural y a veces muy peculiar, pero una gran familia, somos España. Quizá nos falta un poco de organización y capacidad para invertir en lo que realmente merezca la pena, sobre todo en investigación y educación, sin olvidarnos de la cultura y la sanidad. En nuestra casa nos da mucha pena que los hijos se vayan, y lejos, pero es ley de vida y aunque las distancias son las mismas de siempre, se recorren de manera más rápida. Quizá ese sea uno de los males de hoy ¿no te parece?, no la distancia sino la velocidad, la prisa, el ritmo. Vamos tan rápido que no saboreamos el paisaje, siempre estamos buscando el área de descanso pero muchas veces nos la pasamos de largo. Siempre estamos buscando el momento pero rara vez llega, casi siempre queda para después. Pensamos que el tiempo pasa y los que pasamos somos nosotros. En fin, no me quiero poner melancólico pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque el mejor tiempo que hemos de vivir es el aquí y el ahora, eso sí, con visión y esperanza de futuro. ¡Ay amigo! de tanto añorar el pasado perfecto y desear el futuro pluscuamperfecto nos olvidamos de vivir el presente continuo. Yo creo que cada vez nos cuesta más conjugar algunos infinitivos: vivir, sentir, compartir, sonreír, disfrutar, trabajar, soñar, cantar, recordar, olvidar, perdonar, comprender, respetar, amar,...

Bueno amigo, me voy que ya van siendo horas, dentro de quince días echamos otro “parlao”, mucho ánimo, tranquilidad y buenos alimentos, buenos momentos y buenas amistades, que nunca llovió que no escampara. Mira qué bonito está el campo. El de batalla no hombre, el campo charro. Me voy cantando: “Adiós mi España querida, ... a Dios le pido llorando que pronto te vuelva a ver...”